Ella es la bella novia de Juan, el hijo de Néstor Lorenzo ¿Mejor suegro que DT?

Nair Aliaga es conocida por su trabajo en Gol Perú y por su relación con Juan Manuel, el hijo del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Desde que el exasistente de José Pékerman agarró los hilos de nuestra selección, Aliaga ha sido una seguidora fiel del equipo.

También puedes leer: ¡Es oficial! La Selección Colombia es una de las mejores del mundo por esta razón

Aliaga y Juan Manuel se conocieron durante el paso de Néstor Lorenzo en el club Melgar, en Perú. La periodista relató al medio peruano Trome cómo comenzó su relación: “Trabajaba en Melgar y me vio en ‘Gol Perú’. Me empezó a seguir por Instagram y Carolina Salvatore, mi compañera en el canal, me habló de él. Me dijo que era buena persona. Hablábamos de todo hasta que me pidió mi número y ahora tenemos una relación”.

Desde que Néstor Lorenzo tomó las riendas de la Selección Colombia, Juan Manuel se mudó a Bogotá para formar parte del cuerpo técnico de su padre. Este cambio fortaleció la relación entre padre e hijo, y también permitió que Nair Aliaga se acercara al entorno del equipo.

La periodista ha sido vista en varios partidos de la Copa América, vistiendo con orgullo la camiseta de la selección y apoyando a su pareja. Su presencia ha generado preguntas sobre su relación con el entrenador y su hijo. La periodista no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional.

En sus redes sociales, Aliaga ha publicado fotos y mensajes de aliento para el equipo, destacando su esperanza de que la Tricolor logre grandes éxitos bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Una vez terminada la Copa América en el horizonte, la pareja se prepara para enfrentar nuevos desafíos. ¿Llegarán al altar? La presencia de Nair Aliaga en los partidos y su apoyo constante son testimonio de su compromiso con la selección y su amor por el deporte.

Ella es la hija médica de Nestor Lorenzo

Natalia Lorenzo, hija del entrenador de la selección Colombia, es médica de profesión. Según sus redes sociales, se graduó de la renombrada Universidad de Buenos Aires y es entusiasta de varios deportes, destacando especialmente el fútbol.

Aunque ha mantenido un perfil bajo, Natalia Lorenzo captó la atención de los hinchas colombianos en la Copa América. ¡Conócela! Fotografía por: Instagram

Natalia es seguidora de Boca Juniors y en varias ocasiones ha viajado a Colombia para acompañar a su padre.

*Contenido generado por la IA, con supervisión humana.