Ella es la esposa de Santos Borré, es periodista y salió a defenderlo de las críticas

La Selección Colombia se enfrentó a Brasil en el último juego de la fase de grupos de la Copa América y este partido, como era de esperar, estuvo cargado de emociones debido a que las dos selecciones se estaban jugando el primer puesto del grupo D. Sin embargo, tras el partido, uno de los jugadores que dio de qué hablar fue Rafael Santos Borré.

El delantero de La Tricolor, ingresó al campo de juego al minuto 76 en reemplazo de Jhon Córdoba y en el último minuto tuvo una gran oportunidad de marcar y de esta manera darle la victoria al equipo de Néstor Lorenzo. Tras un preciso pase de Luis Díaz, Borré quedó mano a mano con el guardameta Alisson, pero su disparo tuvo mucha potencia y el balón se fue por encima del travesaño. Esta situación lo llevaron a ser blanco de muchas críticas en las redes sociales.

Esposa de Santos Borré salió en su defensa

Ana Caicedo es periodista deportiva y tuvo la oportunidad de conocer a Rafael Santos Borré mientras este aún jugaba en el Deportivo Cali. Ella, que aún estaba el colegio, conoció al futbolista y comenzaron a hablar, hasta que años después tomaron la decisión de iniciar un noviazgo. Con el pasar del tiempo se casaron y tuvieron dos hijas.

Luego de las críticas a su pareja, la periodista tomó la decisión de realizar una publicación en sus redes sociales en el que publicó un contundente mensaje a todos aquellos que han insultado y se han despachado con el delantero colombiano.

“Lo fácil que es putear a alguien por acá. Hacer un IG falso y tirar hate porque no son conformes con sus vidas. Caerle encima al que trabaja y lucha por sus sueños desde que es un niño, solo porque representa los sueños de casi todos y por los que casi ninguno es capaz de luchar. El precio de atreverse a soñar bien grande. Representar a tu país siempre fue tu sueño y desde que se empezó a materializar has hecho todo por mantenerte ahí. Nadie lo entiende, no importa. Dios te guía y te dará la victoria”, aseguró la periodista en su publicación.