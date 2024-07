Ella es la famosa actriz que creó revista Shock: “Me tocó ganarle como a siete”

En el mundo de las artes, hay varios actores que se han lanzando a realizar otras cosas fuera de estar frente a una cámara, diciendo un guion.

Hay quienes son muy buenos cantantes, contadores de historias, directores e incluso escritores, este es el caso de la famosa actriz que decidió lanzarse al ruedo años atrás con una de las revistas de música y cultura más importantes de Colombia.

Revista Shock: ¿Qué famosa actriz la creó?

Shock irrumpió en escena con un aire fresco y rebelde, desafiando los convencionalismos y abriendo un espacio para la expresión de nuevas voces.

Más que una simple revista, Shock fue un fenómeno cultural que marcó a toda una generación y la responsable de que esta idea se forjara fue de nada más y nada menos que de la famosa actriz y escritora Isabella Santo Domingo.

En entrevista con Los 40 principales, Isabella reveló de dónde nació la idea y qué cosas tuvo que pasar para que vieran que esta revista era rentable.

“Yo creé a la revista Shock y los premios Shock, fue la primera revista de música que tuvo el país”, empezó diciendo la también escritora.

“Yo empecé en Radioactiva, era invitada y ahí conocí a dos personajes que ahora están en la competencia y resulta que salió una licitación y querían sacar una revista nueva”, señaló.

En la conversación, la actriz señaló: “Me tocó competir con periodistas verraquísimos y con una revista de política, una de golf y yo dije ‘no, qué falta acá, a mí me encanta la música, toda la vida me ha encantado’ pero es increíble que a los artistas de nosotros no les hacen seguimiento y yo venía de leer revistas internacionales, donde uno conocía la vida del artista y se enamoraba”.

“Entonces, saqué la licitación, presenté el proyecto de Shock y el logo que era ‘no te quedes fuera, entra en Shock’ y al principio era súper descarado, y ahí nació la revista Shock pero me tocó ganarle como a siete”, contó Isabella Santo Domingo.

Durante la entrevista, la autora de 7 libros recordó que de hecho, la primera portada de la revista generó polémica, pues estaba centrada en Madonna y en temas que para la época, eran escandalosos.

“La revista era un riesgo [en términos comerciales], con decirles que cuando la revista salió, la primera portada era Madonna con títulos provocativos y todo, y a la semana que la revista salió, me llaman a mí, a una reunión extraordinaria y me dicen ‘no, nos han llamado de cuatro colegios, que la revista la van a echar por la borda, que la van a prohibir, que la van a quemar’ y me miro yo con mi editora Diana Vega y me choco la mano, y les digo ‘somos un éxito porque si le gustáramos a las monjitas y a otro público no nos leen, así que somos un éxito’”, resaltó.