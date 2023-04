Ella es la guapa modelo a la que Joana Sanz, ex de Dani Alves, le dio un beso

Dani Alves protagoniza un juicio por violencia sexual que lo tiene contra las cuerdas. A falta de un veredicto, siguen saliendo detalles que lo responsabilizan.

Joana Sanz, su exesposa, al principio apoyó al brasileño. Fue a visitarlo varias veces a prisión, convencida de su inocencia. Pero a medida que fueron trascendiendo detalles de la agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona, Sanz se fue distanciando, al punto de pedir el divorcio.

La separación sentimental de los Alves-Sanz ya es un hecho. El último beso de Joana con la modelo Sandra Tabares confirmó que a los otrora esposos ahora los separa un abismo.

“Feliz cumpleaños Sandra Tabarés. Te amo. Gracias por levantarme del suelo y llenarme de vitalidad de nuevo. Seguimos sumando momentos. En las duras y en las maduras”, escribió Joana Sanz en redes a Sandra Tabarés.

💥 Comentem el vídeo de Joana Sanz a la mateixa discoteca on Dani Alves presumptament va violar una noia#ElCirc pic.twitter.com/COT19RQnIo — EL CIRC (@elcirc8tv) April 19, 2023

La historia estuvo acompañada por una foto de las dos besándose, lo que encendió las especulaciones en la prensa ibérica. Algunos medios de comunicación informaron que entre Sanz y Tabarés hay más que una amistad, otros periodistas especializados en la fuente entretenimiento manifestaron que es una muestra de amistad que busca tener muchos clics.

Más allá de lo que pase entre las dos mujeres, la única certeza que existe es que Dani Alves no solo perdió su reputación de estrella del fútbol a raíz de la denuncia por violencia sexual hacia otra mujer. También desechó su matrimonio con el que no tuvo hijos.

Al anunciar su separación de Alves, Sanz expresó: “elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo y joder, sí, soy increíble”.

¿Quién es Sandra Tabarés?

De nacionalidad española, la modelo es reconocida en su país porque viene haciéndose un lugar en la industria de la moda. Los que viven en España la han visto en campañas publicitarias, desfiles de moda, y revistas de estilo de vida. A Sandra Tabarés no se le conoce pareja actual.