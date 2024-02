Ella es la hermana menor de Carolina Gómez, también participó para ser reina

Carolina Gómez ha vuelto a ser muy mencionada en estos últimos meses pues su participación en el proyecto, ‘Ventino’, en el que ella interpreta a la protagonista, volvió a ponerla en los titulares de la prensa y de la opinión pública.

Si bien la actriz ha hecho varios proyectos y su talento en la pantalla es innegable, hoy por hoy no se conoce que esté trabajando en algo nuevo, sin embargo, sus fans siguen muy atentos a la actriz y a todo lo que suceda en su vida.

¿Quién es la hermana de Carolina Gómez?

Carolina Gómez habla y muestra poco de su vida privada y familiar, pues para ella todos estos espacios son casi que ‘sagrados’.

Sin embargo, de su familia la que es más conocida en los medios es Sylvana Gómez, le hermana menor de la actriz, quien se enamoró del periodismo años atrás.

Ha trabajado en varios medios como La W, siendo locutora en el programa ‘Mujeres W’, también fue presentadora en varios programas musicales y culturales del Canal 13, hizo parte del equipo de La X Bogotá y estuvo en la emisora La 92 antes de desaparecer.

Años atrás, en entrevista con el programa ‘La Red’, Sylvana Gómez, aclaró que cuando era más pequeña y Carolina quedó como virreina universal, nunca pensó participar en nada relacionado con certámenes de belleza y que de hecho, en una entrevista dijo rotundamente no.

Sin embargo, la vida la llevó por ese camino y solamente en una ocasión la periodista decidió participar en el certamen de Señorita Bogotá en 2007.

Fotografía por: Cromos - captura de pantalla

Para ese momento, Sylvana estaba estudiando comunicación social y sabía que aunque no tenía una gran estatura, su belleza sí llamaría la atención.

“Ella [Carolina Gómez] no tuvo nada que ver, ella simplemente lo que me dijo fue, listo si lo vas a hacer hay que hacerlo responsable, debes iniciar por esto y esto. Yo sabía que por mi estatura era difícil pero dije ‘de que puedo ser reina, puedo ser reina, me adelgacé, pesé los 48 kilos y medía 90-60-90y mi cara, bonita sí es”, señaló en la entrevista.

Aunque en su momento, las comparaciones sí se dieron, la hermana de Carolina Gómez llevó su camino por otro lado. “Mi hermana es actriz y yo soy periodista, pero el hecho de que estemos en el mismo medio, no quiere decir que hagamos lo mismo y si llegáramos a hacer lo mismo, yo creo que eso no tiene nada de malo las comparaciones no son necesarias”, dijo en aquella ocasión para ‘La Red’.

Actualmente, Carolina Gómez es tía de un precioso niño, producto del matrimonio entre Sylvana Gómez y su esposo Alejandro Valencia en 2018.

Además de ser apasionada por el periodismo cultural y tener su propio podcast llamado ‘Las Onces con Sylvana’ también hace mucho deporte y encontró en correr una manera de liberar su mente, por lo que se entrena para concursar en maratones.