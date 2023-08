Ella es la hija de Paola Turbay y Alejandro Estrada: actúa en novela de Caracol TV

Paola Turbay es una de las figuras más importantes de Colombia. Tras representar a la nación en Miss Universo, se convirtió en una celebridad versátil, por ello, ahora es posible verla como actriz en diversas producciones que se han robado las audiencias.

Por lo anterior, gran parte del país conoce un poco de su vida privada y de las personas que la rodean. Uno de los roles en los que siempre ha destacado es el de Madre, pues tiene dos hijos con Alejandro Estrada, Emilio y Sofía.

Precisamente esta última ha llamado la atención en los últimos meses al ser parte de una de las producciones de Caracol Televisión. Si no sabes de cuál de se trata, acá te contamos.

Paola Turbay protagonizaba 'Ana de Nadie' y competía con su hija Sofía Estrada actúa en 'Romina Poderosa'. Fotografía por: Instagram

¿Quién es la hija de Paola Turbay?

Paola no ha sido la única estrella en su familia. Su hija mayor también ha decidido seguir los pasos de su mamá y saltar a las pantallas de televisión como actriz.

Recientemente, a Sofía se le ha visto debutando en Romina Poderosa, una telenovela de Caracol Televisión que cuenta la historia de una mujer que pretende hacer justicia después de descubrir que fue separada de su hermana gemela al nacer.

Aunque Estrada, de 26 años, no es la protagonista de la telenovela, lo cierto es que sí se le ha visto en varias escenas en las que ha sido elogiada por su talento.

Cabe destacar que la actuación no es único talento de Sofía, pues, el año pasado (2022), fue una de las DJs invitadas para presentarse a Wild Brunch con lo mejor de sus mezclas.

Cromos entrevistó a la creadora de contenido en ese entonces para conocer algunos detalles de su vida en la actualidad. Allí, confesó que, aunque le apasiona la música no espera estudiarla a fondo en una academia, sino, aprender empíricamente.

“Académicamente no quisiera irme a aprender música porque personalmente la escuela, la educación en sí, ella y yo no vamos muy bien juntas, pero lo que sí va conmigo es la escuela de la calle y tener buenos profesores en un estudio y en un lugar me han cambiado toda la percepción de la música”, dijo Estrada.

Asimismo, le contó a este medio de comunicación que la acababan de aceptar en un casting para una serie, tratándose, tal vez, de Romina Poderosa.

Por otro lado, también explicó que quisiera forjarse una carrera por sus propios méritos y no bajo la sombra de su mamá: “Si yo quiero salir adelante me tengo que desprender de mi mamá, crear mi propio camino”.