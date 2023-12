Ella es la impresionante hija de Claudia Gurisatti: ¿Es modelo profesional?

Claudia Gurisatti es la directora de noticias RCN en donde ha hecho buena parte de su carrera periodística y ha crecido profesionalmente.

Hoy en día, al frente del informativo ha indagado sobre temas de peso y de interés nacional; sin embargo, esta vez la noticia no se centra en su trabajo sino en su vida personal.

¿Cuál es la edad de Claudia Gurisatti?

La periodista colombiana tiene 49 años y por mucho tiempo se ha dedicado al periodismo y a la investigación, sin dar mucha cabida a que su vida privada se vuelva pública.

A pesar de ello y de todos sus esfuerzos por mantener su vida alejada de la esfera pública, en sus redes sociales ha publicado una que otra vez, imágenes de su esposo o viajes que ha tenido.

Además de ello, varios seguidores de Gurisatti se han interesado por saber quién es su hija y cuántos años tiene hoy en día.

Si bien la presentadora no ha publicado recientemente fotos de ella, la joven ya despertó el interés de los usuarios de las redes por su belleza.

Se trata de Hanna Srour, una joven esbelta que se está robando las miradas de varios usuarios tanto en Instagram, plataforma en la que ya acumula más de 10 mil seguidores, como en TikTok.

Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

El padre de la hija de Claudia es Motty Srour, un exitoso empresario que hoy en día es Copropietario en St. Dom, la marca AZULU, AZ Accesorios, Palmare.

Sin embargo, la relación entre la directora de Noticias RCN y el propietario no dieron buenos frutos y hoy en día viven separados, pero son muy buenos amigos. “Con Motty (Srour) somos los mejores amigos del mundo, nos adoramos por encima de todas las cosas, él es tan hermoso como ser humano, tan especial, me cuida, me protege y me consiente y como papá es lo máximo. Le agradezco a la vida por ese papá que le dio a mi hija”, dijo años atrás para El Tiempo.

En sus perfiles, la joven se muestra muy segura y además, maneja perfecto el inglés. Aunque no se conoce dónde reside, su padre vive en Estados Unidos, por lo que es probable que se esté criando allá.

Aunque oficialmente, la joven no es modelo oficial de alguna marca, varios seguidores en sus redes la han animado a intentarlo pues su altura y físico podrían abrirle un gran paso en esa carrera.

Tiene 16 años y de momento no se conoce a qué piensa dedicarse; sin embargo, todo indica que la cámara no la intimida y de hecho sabe cómo posar y moverse sin pena frente a las luces y los focos.