¿Competencia a Alejandra Giraldo? Este es el nuevo fichaje de Noticias Caracol

Noticias Caracol es el noticiero preferido por los colombianos. Mañana, tarde y noche, la mejor manera de informarse es a través del informativo dirigido por Juan Roberto Vargas.

Es que su elenco de periodistas es muy completo, hablamos de su equipo de investigadores, productores, camarógrafos, presentadores y corresponsables. Alejandra Giraldo es una de las caras más conocidas.

Su estilo auténtico y su profesionalismo han dejado huella en los televidentes, que la siguen por montones tanto en el noticiero como en sus redes sociales.

La paisa ahora tiene a una nueva compañera. Hablamos de Paula Belalcázar Mórtigo, una comunicadora social que ya está teniendo sus primeras horas al aire en Caracol Televisión.

¿Quién es Paula Belalcázar, periodista de Noticias Caracol?

Para los que no la conocen, Paula viene de trabajar en Citytv. A partir de ahora, la egresada de la Universidad de la Sabana seguirá informando sobre diversos acontecimientos en Bogotá junto a Alejandra Giraldo y Andrés Montoya.

Paula Belalcázar viene de la Casa Editorial El Tiempo, concretamente en Citytv, su laboratorio de formación. El 18 de junio, con un mensaje genuino y sentido, se despidió de este medio de comunicación: “Más que un trabajo, aprendí a abrir el corazón, a ser sensible, a conmoverme por los demás, a escuchar a quienes muchas veces no tienen con quién hablar y básicamente aprendí a ser fuerte; a tomarle la mano a quien lo necesitaba y abrazar a quien no tenía nadie más para reconfortarse”, escribió la periodista.

Para los que aún no la conocen, aquí dejamos una foto en el set de su anterior trabajo. ¡Éxitos a Paula en esta nueva etapa!