Ella es la presentadora que rechazó volver a RCN: ¿De quién se trata?

Por RCN han pasado varias personalidades que impulsaron su carrera, gracias a los programas en los que participaron y los años que duraron allí.

Aunque varias de las que fueron creciendo profesionalmente en el canal y se hicieron muy conocidas como Laura Acuña y Andrea Serna, ya no están, hay otras que también marcaron su camino por RCN.

¿Qué presentadora dijo no a RCN?

Esta semana se conoció que una de las presentadoras que hizo parte del recordado programa ‘Muy buenos días’ presentado por Jota Mario, le dijo no al canal para regresar.

Si te estás preguntando de quién se trata es nada más y nada menos que la querida Milena López, quién hizo parte del matutino de RCN desde el 2011 hasta el año 2017.

Allí, estuvo trabajando con Laura Acuña, con quien hicieron una buena dupla para completar el equipo y encantar a todos los televidentes fieles a ese programa y al estilo de presentar de Jota Mario Valencia.

Luego de su retiro, a Milena se le ha visto poco en la televisión, sin embargo, todos esos años que estuvo presente, hicieron para que los seguidores aún se interesen por saber sobre su vida personal, sus proyectos y todo lo relacionado con ella.

En una corta entrevista con el programa de ‘Lo sé todo’, la expresentadora reveló que el canal la llamó para que volviera y ella decidió decir que no.

El proyecto al que le pidieron unirse fue a ‘La casa de los famosos’, el cual inicia en 2024 y desde ya está generando expectativa por conocer las celebridades que estarán allí.

“Yo tengo un hogar, una familia, tengo un esposo, irme de mi casa mucho tiempo no está contemplado; el tema de la convivencia con otras personas me parece difícil y me cuesta entrar en conflicto con otras personas”, reveló la nacida en Manizales.

El periodista le preguntó que si no habría la posibilidad de que cambiara de opinión más adelante gracias a una propuesta económica, a lo que ella contestó: “Es que no todo es plata”, dejando claro que su decisión sobre el proyecto, ya está tomada

Igualmente, reveló que desde RCN le insistieron en que hiciera casting para ser la presentadora de otro programa que lanzarán el otro año y aún no se conoce; sin embargo, cuando lo hizo se dio cuenta que ella no contaba con el perfil que estaban buscando para ese formato.

Luego de estar como presentadora, Milena López decidió montar su propia marca y ejercer como empresaria. De acuerdo con su perfil, es cofundadora de la marca Nativo Glamping, un tipo de hotel que se encuentra ubicado en Barichara, Colombia.