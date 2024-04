Víctor Mallarino: Ella es su exitosa novia actual ¿Qué hacen en el extranjero?

Víctor Mallarino es la mezcla perfecta entre belleza y talento. El actor y director de 67 años dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento nacional.

Siempre lo recordaremos por algunos papeles estelares, como el de Mirando Zapata en El inútil o el padre de los jóvenes gomelos en Malcriados.

Recientemente apareció en pantalla chica en Perfil falso, una producción de Netflix que no solo fue exitosa en Colombia (también lo fue en Europa). Es que pronunciar el nombre Victor Mallarino es lo mismo que hablar de Mariano Ospina Pérez en El bogotazo o de Enrique Peinado en La teacher de inglés.

Su palmarés es inagotable, ha interpretado a tantos personajes que muchos de ellos inevitablemente quedan sepultados por los más icónicos. Aquí dos más: Daniel Luna en La baby sister y Martín Caballero en Candela...

Víctor Mallarino De Madariaga es un director, productor y actor de cine y televisión. Fotografía por: Archivo

¿Qué hay de la vida de Víctor Mallarino?

Víctor Mallarino es hijo de la española Ascensión de Madariaga y del actor colombiano Víctor. Es el menor de cuatro hermanos. Por su sangre ibérica es fácil deducir en dónde vive en este momento: en Madrid, España.

Justamente sus raíces lo tienen en la patria de su madre: “Vine aquí porque de aquí era mi madre y tomé la tardía decisión de buscar a la familia Madariaga. No es que me arrepienta de haberme tardado tanto en hacerlo, pero sí me planteo que tal vez he debido hacerlo antes”, le confesó en una entrevista a la escritora Melba Escobar. “Antes vivía en Cajicá, cuando decidí irme metí toda mi casa entre una bodega, y cuando fui a despegar, apareció un formato que RCN le había comprado a una productora turca. Entonces tuve que viajar a República Dominicana como tres o cuatro meses. Cuando estaba por terminar, el señor turco me dijo que me quedara a trabajar con él, entonces me quedé dos años más. Ya de regreso a Bogotá, mi plan era mudarme a Madrid, tenía hasta alquilado el apartamento de una prima. Cuando empezó el confinamiento todo se fue a la porra”.

A la pregunta ¿a qué se dedica ahora? Desde su arribo a España, Mallarino ha continuado enfocado en proyectos artísticos de fotografía, centrándose en la captura de paisajes naturales.

Víctor Mallarino y su faceta como guionista

“Yo escribía con un brasilero que se tomaba una botella de whisky diaria. Me levantaba a las 9:30 de la mañana, me iba al Corcovado y mis vainas, y le llegaba a las 2:30 p. m. a su casa. El tipo destapaba un litro de Sello Negro, y a las 11 p. m. se lo había bajado, justo cuando habíamos hecho un capítulo. Era un genio llamado Manoel Carlos, un escritor tremendamente exitoso en Brasil. Con él escribimos una historia que me gusta mucho, El círculo”, le expresó a El Tiempo.

¿Quién es la novia de Víctor Mallarino?

Pilar Reyes es su actual novia. Para los que no la conocen, la bogotana es la directora editorial Alfaguara en Grupo Santillana. Hace años vive en Madrid.