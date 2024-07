Ella es Rebecca Loos, la exasistente de David Beckham que ahora es maestra de yoga

En 2003 fue uno de los escándalos más sonados. La prensa inglesa publicó titulares que afirmaban que el futbolista David Beckham había sido infiel a su esposa Victoria con Rebecca Loos, su asistente y niñera de sus hijos.

Esta historia, que comenzó en las páginas del Daily Mail, se ha mantenido en el imaginario colectivo.

En el documental de Netflix sobre Beckham, tanto David como Victoria abordan este difícil capítulo de su vida. “Fue una de las etapas más difíciles de nuestro matrimonio, pero nos hizo más fuertes”, asegura Victoria. El exfutbolista confiesa: “Todavía no sé cómo superamos aquello, pero teníamos que hacerlo. Todavía me duele pensar en todo lo que sufrió Victoria”.

Rebecca Loos, madrileña de nacimiento y de ascendencia neerlandesa y británica, se convirtió en la mano derecha de David Beckham cuando este comenzó su carrera en el Real Madrid. Victoria duró poco en España por la barrera del idioma.

Este contexto alimentó los rumores de una relación entre David y Rebecca. En abril de 2004, Rebecca decidió dar una entrevista exclusiva a News of the World, en la que afirmó haber tenido una relación amorosa con Beckham, incluyendo el intercambio de mensajes de texto de naturaleza sexual. “Estuvimos pegados el uno al otro toda la noche, la gente se dio cuenta... conectamos. Creo que la química entre David y yo era tan fuerte... la gente se daba cuenta y no estaban muy contentos”, declaró Loos en su momento.

David Beckham le salió al paso a la revelación, en su momento dijo que staba “felizmente casado” y que “nadie” podía impactar su vínculo. “Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más ridículas sobre mi vida privada. La simple verdad es que estoy muy felizmente casado. Tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que un tercero pueda hacer para cambiar estos hechos”, afirmó el futbolista.

Rebecca Loos: De asistente de David Beckham a maestra de yoga

Después del escándalo, Rebecca Loos se convirtió en una figura mediática. Participó en varios realities británicos, incluyendo Supervivientes, donde quedó tercera finalista. Su vida dio un giro radical cuando decidió alejarse del ojo público y dedicarse a la vida sana. Actualmente, Rebecca es maestra de yoga, está casada con el noruego Sven Christjar Skaiaa y es madre de dos hijos.

En una entrevista con Daily Mail en 2021, Rebecca afirmó que no modificaría lo que hizo, ya que si no hubiera sido famosa por el escándalo, no habría conocido a su pareja ni tendría una vida plena. “Tomé muchas decisiones equivocadas y me convencieron de muchas cosas. Por supuesto, si pudiera volver atrás en el tiempo cambiaría algunas cosas, pero ¿no lo haría todo el mundo? No me arrepiento de nada”, confesó Loos.

Los famosos y las niñeras

El escándalo entre David Beckham y Rebecca Loos no fue un caso aislado. En 2000, varios famosos fueron acusados de tener relaciones con sus niñeras. Jude Law, Ben Affleck, Ethan Hawke y Mick Jagger también enfrentaron rumores similares.