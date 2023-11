Hija de Pilar Schmitt de Noticias Caracol sufrió un fuerte accidente: “Pudo morir”

Pilar Schmitt es una de las presentadoras más legendarias de Noticias Caracol, pues por muchos años ha sido la encargada de la sección de entretenimiento del canal.

Gracias a la cantidad de tiempo que lleva en el canal, los televidentes se han interesado más por su vida dentro y fuera del informativo.

Hija de Pilar Schmitt de Noticias Caracol

Además de su trabajo fuera de Noticias Caracol, su hija Sara Sofía, se está robando la atención de todo el mundo.

En sus redes sociales, la joven refleja mucha seguridad y sensualidad bien sea detrás de una consola de música, o al frente de la cámara.

Recientemente, en una entrevista para el programa ‘La Red’, la presentadora de entretenimiento habló de lo que ha tenido que pasar son su hija durante estos meses.

“Ella un día, iba de urgencias para el hospital porque le había dado un dolor de cabeza impresionante, había perdido casi el conocimiento, Sara me decía ‘yo no me siento yo’ pero en el médico le dijeron ‘eso es solo un dolor de cabeza, es ansiedad, váyase para la casa”, contó Pilar.

Después, la misma joven contó que lo que había pasado era que había tenido un accidente cardiovascular en el hipocampo. “Le encontraron en el corazón un foramen oval, que es un huequito que no se cierra en el corazón y que al 30 % de la población, no se le cierra y no pasa nada, pero además, le encontraron unos trombos gigantes y viejos y fue por ese huequito que se le colaron y se le fueron a la cabeza”.

La joven agregó que su accidente cardiovascular fue “arterial y no venoso, porque cambió de lado en el corazón y ahí me dio una trombosis arterial”.

Schmitt de Noticias Caracol, señaló que su hija tuvo que ser operada “por medio de cateterismo y le pusieron un talismán que es como una sombrilla que le cierra el huequito”, agregando que “yo me pongo a pensar en todo lo que pasó y pudo haber sido fatal, Sara se hubiera podido morir”.

Luego, agregó que todo este episodio ahora ambas lo ven como un aprendizaje