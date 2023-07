Emma Mackey y Margot Robbie: Fanáticos las confunden por su increíble parecido

Muchos no saben que a Margot Robbie y a Emma Mackey las han asociado durante años. Las dos actrices, una británica y la otra australiana, a menudo han sido comparadas y como ellas mismas han admitido, confundidas por sus fans.

Ahora, las dos aparecen en la misma película: Barbie. Margot Robbie, que está promocionando su rol protagónico en el film dirigido por Greta Gerwig, reveló que el motivo por el que decidieron incluir a Mackey en en la película fue precisamente ese, que las confundían todo el tiempo.

“Me han dicho durante años que me parezco a la chica de ‘Sex Education’, a Emma Mackey,” dijo Robbie. “Ella interpreta a una de las Barbies de la película, principalmente porque Greta y yo pensamos que sería divertido. Íbamos a hacer toda esta broma sobre lo parecidas que somos...Cuando nos vestimos como nuestras Barbies, pensamos: ‘en realidad, no nos parecemos tanto’. Ella tiene el pelo castaño y yo soy rubia. No somos tan iguales. Así que finalmente no incluimos la broma en la película.”

Incluso han hecho memes al respecto:

Aunque quizás luego de la película de Barbie esto cambie y dejen de confundirlas, Robbie admitió: “Cuando la gente se me acerca y me dice: ‘me encantaste en ‘Sex Education’’, simplemente les digo: ‘gracias, muchas gracias’.” Sin embargo, Mackey ha afirmado que quiere superar estas comparaciones. Durante la misma entrevista, le dijo a Ryan Gosling “¿Tú sabías esto?” el actor muy sorprendido contestó: “No, no lo sabía”.

Barbie unió a las dos actrices

‘Barbie’ llegará a los cines en tan solo 9 días. El 21 de julio se ha convertido en una de las fechas más esperadas en todo el mundo pues se estrenará una de las películas que promete ser una excelente adaptación.

Esto es porque además, la promoción de la película está arrasando, gracias a que se ha hecho toda una labor minuciosa para copiar y referir a los looks de la muñeca de Mattel en cada aparición de Robbie. También, se ha publicado el proceso de construcción del set en Architectural Digest, y cómo cada detalle de los antiguos juguetes de los años 90 fue reproducido a la perfección.

Aún no tenemos una sinopsis oficial de la película, y solo sabemos lo que se ha compartido en su trailer y primeras fotos. Al parecer, la Barbie de Margot Robbie tendrá que sacrificar el mundo perfecto de Barbieland para vivir aventuras en el mundo “real”.

