Emmanuel Restrepo, de ‘Rigo’, quiso frustrar robo y terminó con grave lesión

Emmanuel Restrepo es una de las promesas de la actuación nacional, muchos lo conocieron el año pasado en el protagónico de la serie de Netflix ‘La Primera Vez’, y más adelante vuelve aparecer en un proyecto de gran recepción, la telenovela ‘Rigo’ del Canal RCN, donde interpreta a Carmelo Rendón, una producción que actualmente se trasmite de lunes a viernes.

Esta historia inspirada en el ciclista Rigoberto Urán ha logrado posicionarse entre los primeros puestos del rating nacional, entonces no resulta extraño que muchos televidentes quieran conocer más sobre la vida de este actor.

Pues resulta que Emmanuel Restrepo recientemente compartió en su perfil de Instagram, donde tiene más de 200 mil seguidores, que quedó lesionado tras evitar un robo en un popular supermercado.

A través de sus historias el oriundo de Medellín contó que hace unos días se encontraba en una tienda de la cadena D1, cuando entraron dos mujeres, al parecer, con el motivo de robar. Las presuntas delincuentes fueron sacadas del local por unas empleadas, pero él decidió intervenir cuando vio que la situación se estaba saliendo de control.

Las palabras de Emmanuel Restrepo

“Dos señoras entraron a robar al D1. Las trabajadoras de la tienda estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas, ¿adivinen quién terminó metido?”, expresó Restrepo.

Cuando se metió en el altercado resultado golpeado en un brazo, entonces él quedó con la reflexión que a veces por la adrenalina termina en estas situaciones más complejas. “Que alguien me expliqué por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad, ¿ahora qué me pongo en ese ‘turupe’?”, fueron sus palabras.

Más adelante, Emmanuel Restrepo compartió un mensaje expresando agradecimiento por todas las personas que se preocuparon por su estado: “Gracias a todas las personas que me escribieron, estoy mucho mejor, me puse todo lo que me recomendaron. Hoy es un nuevo día y aquí vamos”.