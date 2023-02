Emmanuel Restrepo, protagonista de La Primera Vez, revela los detalles de la serie

Netflix trae su nueva serie con sello colombiano, ‘La Primera Vez’, la cual es creada por Dago García y cuenta con la dirección de Mateo Stivelberg y María Gamboa. El protagonista es Emmanuel Restrepo, que encarna a Camilo Granados, un chico que curso quinto de bachillerato en la Bogotá de 1976.

La vida de este joven cambia cuando a su colegio llega Eva (Francisca Estévez), la primera mujer en estudiar con él y sus amigos, un suceso que da un vuelco completo a su vida, pues lo expone a situaciones y sentimientos nuevos.

Cromos conversó con Restrepo para conocer su experiencia con esta serie que estrena este 15 de febrero y que promete ser la excusa para que las familias colombianas se reúnan y comenten esta interesante historia.

Cromos: ¿Qué detalles nos puedes compartir sobre tu personaje en La Primera Vez?

Emmanuel Restrepo: Camilo es el chico que va a narrar esta historia, pero además es el que se va a enamorar perdidamente, va a experimentar junto a sus compañeros y todos sus amigos un montón de primeras veces. Me enamoré desde el principio de este personaje porque es muy bello, muy tímido, muy inocente, eso me lleva a reflexionar cuando yo era más chiquito, que en la inocencia uno hace muchas cosas que no tienen sentido, entonces se enamora desde ese lugar, hay mucha inocencia y ganas de vivir muchas cosas.

C: ¿Cómo llegó este proyecto a tu vida?

ER: En el 2022 yo le dije en un road trip a mi novia que quería protagonizar una serie, yo no tenía idea de lo que iba a venir y a los meses salió un casting, pero yo tenía un viaje en España para una gira de teatro, el caso es que no encontraban el personaje, yo solamente hice dos castings, virtuales, algo muy rápido, un día me dijeron “eres el protagonista y empiezas a grabar mañana”, como ensayos. Entonces me tocó cancelar la gira, pero con una emoción muy grande, creo que estar en Netflix es el sueño de muchos.

C: ¿Fue una especie de reto interpretar un personaje que es considerablemente menor que tú?

ER: Sí, de hecho fue una de las preocupaciones más grandes, porque cuando yo llegué y empezamos a ensayar me doy cuenta que todos eran mucho menores que yo, yo soy el mayor, incluida Francisca que además es mi partner, yo decía: ‘Yo le llevo muchos años, ¿qué voy a hacer?’, me acuerdo mucho que se lo planteé a Mateo, los directores son Mateo y María y el primer bloque lo hace él, entonces le dije: ‘estoy muy preocupado porque yo me siento muy grande’, ya lo físico lo estábamos resolviendo por otro lado con la directora de maquillaje, que logró hacer cosas increíbles conmigo, mi barba, mis ojeras. Pero fue un proceso actoral bello y bonito, voy a jugar a restarme más de 10 años.

C: ¿Qué fue lo que más te gustó de participar en esta serie?

ER: Hay muchas cosas, yo me sentía muy agradecido todo el tiempo y me gustaba estar con un crew tan profesional con gente tan increíble en todos los lugares, el arte, la música, los directores, los actores y las actrices, por un lado eso me gustó mucho. Otra cosa es que me gustó mucho el reto de protagonizar, yo decía que quiero protagonizar, pero nunca lo dimensionaba, pero es estar todos los días doce horas grabando, de lunes a sábado, tener solamente un día para descansar en la semana, es un ritmo de trabajo que es complejo, pero creo que se ajusta con mi personalidad.

C: ¿Sientes que tienes algo en común con Camilo?

ER: Muchas cosas, creo que la inocencia, los dos somos muy tímidos, yo soy una güeva pa’ conquistar, para caer, creo que Camilo es muy bobo, yo me preguntaba: ‘¿Por qué hace esto?’, creo que en eso nos identificamos completamente. Soy una persona muy tímida, es contradictorio porque soy actor. Creo que compartimos algo que a mí me parece muy lindo de Camilo y es su relación con los padres, es una relación muy entrañable, todo el tema familiar que toca la serie es muy lindo, la confianza que Camilo tiene con su mamá, todo lo que pasa con ella es muy hermoso.

C: ¿Qué tipos de proyectos te gustaría emprender en el futuro?

ER: Siento que en este momento me gustaría mucho trabajar por fuera de Colombia, sueño mucho con hacer series o proyectos para plataformas fuera de Colombia, me gustaría mucho hacer cine, hasta ahora he explorado cositas y no se ha abierto mucho ese cambio. También sueño con hacer proyectos que nos hablen diferente.

C: ¿Qué se viene para el resto del 2023 para Emmanuel Restrepo?

ER: Se vienen varios proyectos, con Caracol viene un proyecto más. Yo también hago mucha improvisación, a eso me he dedicado en los últimos años, en estos momentos dando clases, hago shows de impro, tengo una temporada en la Maldita Vanidad de teatro, creo que ha sido un año muy movido, vienen muchas cosas.