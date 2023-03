“Empezó a salir fuego”: el susto de Carolina Soto en un avión

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras favoritas de la televisión colombiana. Todas las mañanas es posible verla junto a sus compañeros a través de Caracol Televisión en el programa matutino Día a Día.

Gracias a su popularidad, los seguidores de la caleña quieren conocer lo que sucede en su carrera profesional y en su vida privada. Por ello, le han hecho entrevistas en las que sea posible conocer un poco más de su trayectoria.

Por ejemplo, hace poco se conoció a través del programa La Red que Carolina le teme a montar en los aviones por un incidente que vivió en uno de ellos de regreso a casa.

Carolina Soto le teme a montar en los aviones

La presentadora caleña ha hablado sobre uno de los momentos de más pánico en su vida. Soto comentó que, en un vuelo de Bogotá hacia San Andrés, la aeronave presentó fallas y fue necesario que volviera a la isla para evitar un accidente.

“Yo iba en el área del ala y empezó a salir fuego de ahí. Además, aterrizamos y se le explotó una llanta al avión entonces sentimos que saltamos por toda la pista. Desde ahí, fue el momento que marcó este miedo”, dijo Carolina.

Ahora, cada vez que la también empresaria se sube a un avión debe tomarse algunas gotas de valeriana para relajar su cuerpo.

“Me tomo unas goticas de valeriana, me voy rezando el rosario. Esas son las ayuditas que hago y siempre encomendando que no haya turbulencia porque medio se mueve el avión y a mí me quiere dar algo”, dijo la presentadora a La Red.

Críticas a Carolina Cruz y Carolina Soto por “escenita” en ‘Día a Día’

Las presentadoras siempre están dispuestas a realizar retos, bailes y todo lo que surja en el programa con el invitado o con las actividades que se planean con antelación.

Esta vez tanto Carolina Cruz como Carolina Soto, decidieron seguirle el paso a una de las invitadas que estaba en el set.

Se trata de Valeria Sandoval, una joven que además de destacarse por el video podcast que realiza con su mamá, la actriz Alejandra Sandoval, también dio a conocer desde hace un tiempo su amor y destreza para el baile.

Justamente en uno de los momentos del programa Día a Día, Valeria las puso a bailar y de hecho mostró sus mejores movimientos en bachata.

Sus movimientos los acompañaron tanto Cruz como Soto, quienes intentaron seguirle el paso, al igual que Iván Lalinde, quien también se dejó llevar por las indicaciones de Sandoval.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes y seguidores, fueron los movimientos de las dos chicas, quienes decidieron mover su cadera al ritmo de la bachata.

A través de redes sociales, algunos dejaron sus comentarios de los pasos: “Adoro a Caro Cruz y a Caro Soto pero lo de ellas no es el baile”, “Tiene más ritmo un paro cardíaco”; “Caro Cruz e Iván Lalinde están crudos, les toca hacer el curso”, entre otros.