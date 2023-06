“Atrevido”: se desata discusión por el último chaleco de sentencia en ‘El Desafío’

Todas las noches, a través de Caracol Televisión es posible ver el El Desafío: the box. La competencia, que se lleva a cabo en Tobia, Cundinamarca, pretende medir las capacidades físicas y mentales de cada participante.

Actualmente, se está llevando a cabo el último ciclo con tres equipos: Alpha, Beta y Gamma. Además, los integrantes de cada uno de ellos deben convivir en una casa destinada para cada grupo, por lo que los dramas no hacen falta en cada episodio.

Puedes leer: ¡Vuelve y juega! Nuevos roces en ‘El Desafío’ entre Alpha y Gamma, ¿qué pasó?

En el último capítulo se jugó la prueba de sentencia, premio y castigo en el box azul, el cual, se caracteriza por llevar el elemento agua, es decir, que hay que nadar y sumergirse en una piscina destinada para la competencia.

Dicha prueba la ganó Gamma, lo que le dio la oportunidad de mandar un castigo al equipo que quisiera y también, poner un chaleco de sentencia para mandar a eliminación a una de las mujeres que estaban en juego. La decisión del equipo desató polémica y acá te contamos qué pasó.

Alpha explota contra Gamma

Los malentendidos e inconformidades entre ambos equipos no cesan. En este ciclo, Gamma sentenció cuatro mujeres de Alpha al “desafío a muerte” y además, les mandó un castigo para debilitarlas, lo que tiene al equipo morado bajo indignación.

Los rivales de Gamma esperaban un poco de humanidad por parte de sus contendores, pero lo cierto es que sin pensarlo, pusieron a las mujeres que deben competir para salvarse de la eliminación a pasar 24 horas en playa baja como parte de un castigo.

Lee también: El Desafío: tras un difícil juego a muerte, se despidió un participante inesperado

Entonces, cuando Kaboom de Gamma fue a entregar, otra vez, un chaleco de sentencia a Alpha, el equipo no aguantó más y estalló. “Eso sí es ser muy atrevido” dijo molesta Cifuentes al verlo llegar.

“Yo sé muchachos, ahorita ódiennos, pueden decirnos lo que les nazca”, contestó Kaboom y a ello, nuevamente respondió Cifuentes:

“No, no, no. Te lo digo en serio. Ustedes dicen como que son demasiado equitativos, que no le tiran a nadie que no tenga comida y ¿en serio nos manda chaleco? Te voy a ser muy sincera. Han sido muy desleales con nosotros desde el principio”.

#DesafíoTheBox | ¿Gamma quedó mal ante todos? Kaboom es el elegido para llevarle la mala noticia a Alpha, pues todas sus mujeres están sentenciadas, sin embargo, no pudieron evitar expresar su inconformidad con las decisiones del equipo naranja.https://t.co/Ow0J70GtzH — El Desafío (@DesafioCaracol) June 15, 2023

Asimismo, Valeria, también de Alpha, señaló: “Después de la cag… que hizo el equipo de ustedes, fácilmente pudimos haber dicho que no le tiráramos a Beta y decidimos tirarle a Beta para no incumplir eso [que hablamos]”.

Puedes leer: Andrea Serna mostró lo que come en un día en el ‘Desafío’, ¿Cómo está delgada?

Finalmente, la capitana del equipo morado afirmó molesta: “Nosotros dijimos listo, nos tiraron el castigo, que es horrible, el chaleco quizá vaya para allá. Saben que no tenemos nada de comida y de repente llega un chaleco… ya me parece pasado”.

A lo anterior, Kaboom no dijo y llegó a contarles a sus compañeros, quienes le dijeron que debió responder a las acusaciones que les hacían.