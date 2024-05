En La Casa de los Famosos, Julián y Martha chocaron y sorprendieron “Es repetitivo”

La convivencia en La Casa de los Famosos no siempre es fácil, y esto lo han comprobado recientemente Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños, quienes protagonizaron una fuerte discusión sobre la forma en que se vienen dando algunas discusiones en la casa.

Todo comenzó cuando Martha Isabel expresó su molestia porque más temprano, Alfredo usó el baño que desde el principio habían dividido como el de las chicas y la actriz reaccionó diciéndole que no debió usarlo y eso generó una gran pelea entre los galácticos.

La Casa de los Famosos: ¿Qué pasó con Julián y Martha?

Luego de la discusión entre Alfredo con Martha al ella recriminarle que estaba usando el baño de las mujeres, Julián decidió analizar las situaciones y los conflictos que han pasado en la casa en los que la actriz ha estado involucrada.

En la noche de este lunes, los participantes del equipo ‘Galáctico’ se sentaron a hablar luego de que Julián se haya sincerado con Martha y le dijera que la mayoría de peleas se han generado por culpa de la actriz, una frase que la hirió y la puso en duda sobre si en realidad son amigos y un grupo dentro de la competencia.

Luego, en otro momento más calmado, el actor decidió hablar con Sebastián y sincerarse al respecto “ella [Martha] se mete en el problema y quiere que uno la saque, entonces no, es la incapacidad de asumir las cosas”, destacó Julián.

Después, los tres integrantes Sebastián, Martha y Julián, se sentaron en la sala para hablar de la situación y de la molestia de ambos, y se dijeron cosas que tal vez la actriz no asumió de la mejor manera.

“Martha, es que no es porque reconozcas y recapacites [el conflicto] es el manejo de la resolución de conflictos, es la manera en cómo intentas solucionar cada conflicto que te encuentras, que quede claro, no es la persona, son las situaciones. Por eso te digo, si de pronto lo quieres intentar se pueden buscar otras maneras y hasta incluso evitarlos”, empezó diciendo Julián, haciendo énfasis en que él realmente siempre intenta evitarlos por su estabilidad, mientras que Martha Isabel los enfrenta “hasta donde tenga que llegar”.

En la conversación, el actor puso sobre la mesa algunas peleas recientes que han pasado y en las que él ha terminado allí por respaldarla y defenderla. Sin embargo, la respuesta de ella no fue como él lo esperaba, porque su manera de ser es “no quedarse callada y guardarse las cosas”.

“Es tu decisión alejarte o tomar distancia, pero los amigos a mi manera de ver se apoyan y yo la verdad cuando digo algo, no invento (...) pero si te quieres alejar, está bien, no sé qué más decirte”, mencionó en un momento Bolaños.

En la conversación, Sebastián señaló que “lo que nosotros estamos diciendo es porque hoy sucedió una situación, esto se desbordó y Julián necesitaba decirlo y se dijo, pero no por un tema de ‘nos vamos a alejar’ es algo desde la amistad y desde lo chévere’”, mencionó.

“Yo no tengo ninguna intensión de alejarme de ti ni del trio galáctico, pero sí me quiero alejar de estas situaciones que no me gustan, que no me convienen, que no las necesito ni las quiero en mi vida, esa es mi decisión Martha”, señaló el actor Julián Trujillo.

Luego de que los tres hablaran de las situaciones de convivencia conflictivas y de que tanto Julián como Sebastián prefieren estar lejos de ello, la actriz de Betty la Fea decidió callar y señalar que hay puntos con los que ella no está de acuerdo y que también lleva un proceso en donde está aprendiendo a llevar su manera de ver las cosas y convivir con sus propios demonios.