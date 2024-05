En La Casa de los Famosos, Nataly Umaña reveló la verdad de su regreso: “Son ciclos”

La Casa de los Famosos volvió a abrirle las puertas a Nataly Umaña, en medio de gran expectativa y revuelo entre todos los televidentes por conocer qué pasará en estos días con su presencia.

Te puede interesar: Daniela Álvarez se llevó gran sorpresa de cumpleaños al llegar a Colombia

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Su reaparición en un episodio reciente, marcó uno de los momentos más impactantes de la competencia, sorprendiendo a los ocho finalistas que aún permanecen en la casa.

Nataly Umaña en la Casa de los Famosos

Eliminada hace algunas semanas por votación del público, Nataly regresó con un mensaje de paz y convivencia, instando a sus excompañeros a dejar de lado las rencillas y enfocarse en el compañerismo.

Su regreso ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes se preguntan por qué Nataly decidió volver en esta última etapas del reality.

En la noche de este 24 de mayo, la actriz fue entrevistada por la actriz Lina Tejeiro quien fue directo al grano y le preguntó la razón para haber aceptado, teniendo en cuenta que ella no estaba obligada a hacerlo.

Y fue justo allí cuando ella decidió abrirse y revelar por qué había dicho que sí a estar en la casa por unos días.

“Pues me pareció interesante venir en son de que no me vieran como competencia porque al final no vengo a competir por el premio, pero sí a convivir, al final estuve aquí muchos días en donde me amañé, lo disfruté, me encanta la casa y me estoy dando cuenta que no fue una mala decisión”, empezó diciendo.

Fotografía por: Captura de pantalla

Ante el cuestionamiento de Tejeiro sobre si llegó a pensar que había sido erróneo haber participado en el programa dijo “no, pero obviamente el sí el no siempre se cuestiona, pero obviamente si yo acepté era porque sabía que todo iba a ser positivo, depende de mí, de mi actitud y de mis decisiones, entonces aquí estoy y me lo estoy disfrutando”.

Casi de inmediato Lina cuestionó: “¿Sentías que tenías algo pendiente y por eso decidiste volver?” a lo que ella respondió “yo creo que sí, hay que cerrar ciclos en áreas de nuestras vidas y lo digo concretamente por mi separación [no por Melfi], estoy soltera y fue algo que obviamente no comenzó aquí, pero creo que sí fue el camino para ese final”.

Para el cierre de su conversación, la actriz de ‘Padres e hijos’ respondió terminó por preguntarle a Nataly Umaña:

-“¿Cómo te sientes hoy en día emocionalmente?”

-“Creo que estoy en un proceso, no te puedo decir si al 1000 % como si ya hubiera llegado porque obviamente estamos en constante transformación, pero creo que todo lo que pasa, tiene que pasar, entonces en ese orden de ideas estoy bien, estoy tranquila y en proceso de sanación muy grande y creo que estar acá hace parte de ese proceso” finalizó Umaña.