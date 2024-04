¿En ‘La Casa de los Famosos’ sí hay “rosca”? ‘El Jefe’ habló del programa

En La Casa de los Famosos Colombia, la única figura de autoridad, que ejerce un tipo de control sobre los participantes y el juego es el personaje conocido como ‘jefe’.

Te puede interesar: Salvador, hijo de Carolina Cruz, sorprendió en redes con su físico: “Parece otro”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Este responde en el formato, como una figura a la que todos deben obedecer, pero además, quién pone o cambia las reglas de vez en cuando en el programa.

¿La casa de los famosos tiene “rosca”?

El formato del programa se basa en la convivencia y las dinámicas grupales, donde las celebridades deben resolver sus diferencias, superar retos y tomar decisiones en conjunto.

Sin embargo, las sospechas de favoritismo y amiguismo, han estado presentes desde el inicio del reality show colombiano.

Algunos espectadores han cuestionado la entrada de ciertos participantes y la permanencia de otros como ‘La Segura, o Karen Sevillano, unas influencers que han dado de qué hablar, debido a su personalidad fuerte y algunas faltas de respeto, que han tenido juntas y que han provocado que los televidentes pidan un “castigo” tajante para ellas, e incluso su salida, sin embargo, nada de ello ha pasado.

A raíz de ello, y de otras decisiones que ha tomado ‘El jefe’, varios televidentes han afirmado que “hay preferencias en la casa” y que supuestamente, es muy evidente, pero otros aseguran que la caleña es una de las más queridas del show.

No obstante, Lucho, un comediante reconocido por su participación en ‘Con Ánimo de Ofender’ y quien antes era ‘El jefe’, decidió apartarse y no hacer parte de la producción, para seguir con sus proyectos.

Aun así, asistió al ‘La Previa’ de VIX para hablar del panorama y revelar qué participante era su favorito, pues alcanzó a conocer una parte de cada uno.

En la conversación que tuvo con el presentador Roberto Velásquez, el comediante dejó claro que en realidad su participante favorita era Karen Sevillano, a pesar de todo lo que dice de ella en redes.

Allí aseguró que en realidad le gusta mucho la personalidad de Sevillano y que se le hace alguien muy entretenida para estar en ‘La casa de los Famosos’.

Aunque no se refirió sobre si hay supuestas “preferencias” o no, el canal no ha dicho nada al respecto, pues de acuerdo a lo dicho en varias ocasiones por Cristina Hurtado, todas las votaciones se cuentan tal cual ocurren y no existe una “rosca”, de la que tanto hablan en redes.