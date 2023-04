“En la mala”: Claudia Bahamón reveló un problema por el está pasando en MasterChef

La lista de los famosos que harán parte de la nueva versión del reality MasterChef Celebrity, se conoció el pasado 25 de enero. Este es uno de los más vistos por los colombianos y siempre mueve muchas pasiones.

Si bien muchos dicen que los famosos están acostumbrados a comer platos con muy buena sazón y creativos, además de la competencia, muchos televidentes ven el programa por la originalidad con la que Claudia Bahamón presenta.

Claudia Bahamón: ¿Qué dijo esta vez sobre MasterChef?

Con el paso del tiempo, el programa ha ido tomando fuerza y sin duda, actualmente es uno de los realitys que más ponen a prueba la paciencia, el trabajo en equipo, el conocimiento individual y el sazón de cada uno de sus participantes.

Parte del éxito de este es sin duda la personalidad y belleza de Claudia Bahamón, quien lleva conduciendo el programa desde hace varios años y con el tiempo ha ido forjando el cariño tanto de los participantes como de los televidentes.

Esta vez la presentadora habló de un tema que le compete a ella y expresó su preocupación debido a un detalle que ha ocurrido en esta versión del reality.

La presentadora y modelo del programa del Canal RCN, habló con un tono jocoso y destapó un lío por el que está pasando Catalina Ramírez, la encargada del precioso vestuario del programa y aseguró que estaba en “problemas”.

“Tiene cara de estrés porque tiene que poner muchos looks esta semana”, afirmó la huilense destacando que debe dejar listos 120 vestuarios para ella y que ya “no tienen ropa”.

“Es un tema lo del vestuario”, destacó. Aunque no habló sobre las jornadas que ya llevan grabadas en esta nueva temporada, si se refirió a las “exigencias” del programa.

“Catalina ya está empezando a sacar ropita de su closet. Va a donde la mamá a sacar ropita del closet de la mamá. Servicio social, si hay alguien que nos quiera prestar ropita o donar ropita para ‘Masterchef’, bienvenida. Estamos en la mala”, finalizó con un tono gracioso.

Claudia Bahamón y las situaciones que se viven en medio de las grabaciones de Masterchef pic.twitter.com/3V4bdiYRJ7 — Ana (@PuraCensura) April 24, 2023

Cabe mencionar que los outfits son uno de los focos de los que los televidentes también hablan del programa, pues hacen que la modelo luzca impecable en cada capítulo.

Aunque esta vez, la presentadora ha dado más detalles de los chascos que pasan durante las grabaciones del programa, hay varios seguidores que le preguntan por más cosas del programa de cocina que pronto será estrenado por el canal.

“Ay yo quiero saber más, ¿alguien ya se peleó o algo? Cuenta más”; “Me encanta el humor y la dulzura de Clau para contar las preocupaciones que van surgiendo, es genial”; “Amo como visten a Clau y la arreglan, se ve divina siempre en los capítulos”; “Clau me divierte mucho con su risa y sus comentarios y eso que el programa no empieza aún”; “Yo quiero saber cuándo se estrena, este programa lo amo y no me lo pierdo”.