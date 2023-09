Carolina Acevedo y Nela González explotaron contra los chefs: “Me sabía a mi#rd@”

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity, comenzó a emitirse el 24 de mayo de 2023 y ha sido un éxito de audiencia. A medida que el reality ha ido avanzando, la competencia se ha puesto cada vez más dura, por lo que las celebridades se han puesto más juiciosas para estudiar y sorprender con cada plato.

Te puede interesar: ¿Claudia Bahamón fue amenazada de muerte? La preocupante confesión de la modelo

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

El programa ha sido elogiado por su calidad, su entretenimiento y su capacidad para conectar con el público colombiano.

¿Qué pasó en MasterChef con Carolina Acevedo y Nela González?

Aunque el drama a veces crece entre las celebridades, ahora tienen más presión pues ya están en el top 9 y todos quieren seguir avanzando en la compentencia.

En el nuevo reto creativo al que se enfrentaron, la ganadora de la ventaja, Daniela Tapia, decidió armar parejas y a pesar de que no se le vio ninguna estrategia, sí terminó perjudicando a dos de las participantes más fuertes de MasterChef, Carolina Acevedo y Nela González.

“Muy ofensivo”: Carolina y Nela molestas por la calificación en MasterChef Fotografía por: MasterChef

En el reto, los famosos se tuvieron que enfrentar a un reto con pasta, para el cual tuvieron una clase casi que privada con el exparticipante Tantán Mejía, quien les dejó claro que los emplatados y la presentación de cada preparación, era tan importante como su sabor.

Ante ello, Carolina y Nela se tomaron el trabajo de pensar muy bien su receta e intentar llevar este ingrediente al lado creativo, pero no les fue muy bien.

Además de que empezaron perdiendo 10 minutos, porque a Acevedo se le quedó la pasta -el ingrediente principal- las dos llevaron sus ideas a una instancia que los chefs no comprendieron qué era, si una entrada, un plato fuerte o una ensalada.

Una vez pasaron al atril muy orgullosas de su emplatado y de la idea que habían ejecutado, a Tatán fue al único que realmente le llamó la atención, pues los tres chefs estuvieron de acuerdo con el plato no tenía sentido, ni estaba bien combinado en sabores.

“Yo no le encuentro el sentido, esto no va conmigo”, empezó diciendo Jorge Rausch, a lo que complementó el chef Nicolas de Zubiría señalando que el pepino no estaba bien puesto allí.

“La salsa está súper líquida, entiendo que es un gazpacho pero esta vaina es más parecida a un ramen. Es que es un calo líquido con salsa y pasta, es raro, muy líquida, no tiene mezcla de sabor”.

Luego de escuchar las críticas, en entrevista privada, Carolina Acevedo fue enfática en decir “a esa altura ya quiero que me digan ‘pueden volver a su estación’ porque ya me sabía a mi#rd@”.

“Después de todas esas barbaridades no creo que nos vayan a poner delantal negro”, destacó Acevedo, sin embargo la historia fue diferente, pues luego de probar los platos, los chefs tenían que calificarlo con emojis.

A pesar de que todos pusieron que no les gustó Rausch fue más contundente con el palto de Nela González y Carolina Acevedo, poniendo un emoji de popis, con lo que dejó sin palabras y enojadas a las participantes.