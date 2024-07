En MasterChef, Caterine Ibargüen y Roberto Cano tuvieron fuerte cruce: “Cálmate”

MasterChef se ha convertido en un fenómeno global que cautiva a audiencias con su mezcla única de competencia culinaria y drama humano.

Cada temporada no solo destaca por la habilidad culinaria de los famosos participantes, sino también por las historias personales que se entrelazan, creando un espectáculo emocionante y entretenido para los televidentes.

Masterchef hoy en vivo: ¿Qué pasó entre Caterine Ibargüen y Roberto Cano?

En un nuevo episodio de MasterChef, la campeona olímpica Caterine Ibargüen y el reconocido actor Roberto Cano tuvieron que trabajar juntos en un mismo equipo.

El desafío culinario se enfocaba en preparar los tres tiempo de un menú, entrada, fuerte y postre; con la salvedad de que todos debían incluir arroz.

Cano, al ser el líder del equipo, inició el reto poniéndole la tarea a la deportista de encargarse de los tres arroces que irían en la preparación.

Sin embargo, el tono y la forma en que el actor le dio la indicación a Caterine Ibargüen hicieron que la deportista se mostrara molesta y un poco agobiada por la presión del reto.

Cuando la deportista se dispuso a hacer los tres arroces, el actor le preguntó que qué estaba haciendo, a lo que ella le responde “es que para qué hacer tres arroces iguales”, una frase a la que Cano responde: “Has tres arroces iguales”.

Ante ello, Ibargüen se notó confundida, pues para ella esa no era una buena estrategia: “Sabes qué, encárgate tú de eso”, le dijo, a lo que el actor insistió en delegarle la función “no, tú te vas a encargar del arroz pero bien hecho, es lo único que te pido”.

Comentario que ofuscó un poco a Ibargüen quien aseguró en entrevista privada que “no siento que encajo muy bien en este equipo (...) de verdad que no me hago responsable del resultado, solo estoy recibiendo ordenes”.

Después, en otro momento, la deportista le pregunto a Cano si quería una taza de arroz para su preparación a lo que él dijo que sí “quiero que analices, mira que automáticamente, no podíamos hacer un solo arroz” y el actor le respondió “bueno, pero eso ya pasó”.

Luego, en otra pregunta de Ibargüen hacia Roberto, sobre otra preparación, la deportista se mostró un poco estresada por lo que él decidió decirle “párame bolas sin alegar, calmada”.

Después de ello, no pareció que hubiera pasado nada más entre ellos, pues todos estaban concentrados en sacar adelante todas las preparaciones para presentar ante los chefs y ganar.