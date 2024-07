En MasterChef, Dominica sufrió fuerte accidente en la cocina ¿Se le fue la piel?

MasterChef Celebrity regresó a las pantallas colombianas con una sexta temporada llena de sabor, talento y sorpresas. Estrenada el 21 de febrero de 2024, el programa ha cautivado a la audiencia con sus emocionantes retos culinarios, la destreza de sus famosos participantes y la exigencia de un jurado de lujo.

En esta nueva entrega, fueron 22 celebridades colombianas, las que llegaron con ganas de ganarse el programa, sin embargo, poco a poco han ido saliendo de la competencia.

¿Qué le pasó a Dominica en MasterChef Colombia?

Dominica Duque, incursionó en el mundo de la cocina con su participación en MasterChef Celebrity 2024. Su paso por el programa ha despertado su pasión, aprendizaje y algunos momentos desafiantes en los fogones.

Desde el inicio, Dominica se ha destacado por su entusiasmo y disposición para aprender. Aunque no tenía experiencia previa en el ámbito culinario, su creatividad y buen gusto la han llevaron a conquistar el paladar de los exigentes chefs.

Sin embargo, en el último capítulo del programa, la periodista pasó por una iniciación fuerte, pues justo tuvo un accidente que pocos quieren sufrir.

En un momento de impaciencia y rapidez, echó agua caliente al lavaplatos sin percatarse que allí había aceite, cosa que la llevó da darse un fuerte quemonazo en el la mano derecha.

Tan pronto gritó, uno de sus compañeros, el actor Ricardo se acercó y le aconsejó dejar la mano debajo del chorro de agua fría.

“Mete la mano y déjala ahí”, le dijo, acto seguido llegó Alejandro Estrada con un bowl de agua con hielo para ayudarle y casi al mismo tiempo, un tercero de la producción para conocer qué había sucedido y ayudarle un poco con la quemadura, pues aunque en un primer momento no se había visto bien, después la misma Claudia se alarmó.

MasterChef Dominica Fotografía por: Cromos captura de pantalla

Momentos después de ser atendida, Dominica decidió seguir cocinando para cumplir el reto, por lo que Claudia se le acercó para conocer bien lo que le había pasado.

“Me quemé durísimo”, le dijo la periodista al ver el gesto de impresión que hizo Claudia una vez le vio la quemada. Ante la pregunta de si lo mejor era retirarse del duelo, la presentadora le dijo “la decisión la tomas tú”

Por su parte, el chef Jorge Rausch fue otro de los que quiso revisar el accidente de la locutora y darle un consejo, pues él ha pasado por eso varias veces: “No bueno, pero no se te fue la piel, eso es bueno, como tienes la piel no te va a pasar nada”, dijo y después agregó “te voy a enseñar un secreto, agua con hielo. Me ha pasado mil veces, entonces vas trabajando y vas metiendo la mano al agua”.