Jorge Rausch explotó en MasterChef contra participantes: “No lo acepto”

En MasterChef, las celebridades se enfrentaron al regaño de Jorge Rausch durante un nuevo reto por equipos fuera de Bogotá.

En la nueva temporada del programa, Rausch regresó con la misma pasión por la cocina y la determinación de encontrar al mejor cocinero amateur entre los famosos. Sin embargo, esta vez, el chef quedó sin palabras al ver lo que pasó.

¿Qué pasó en MasterChef con Jorge Rausch?

En el más reciente capítulo de MasterChef, los famosos tuvieron que enfrentarse a un nuero reto por equipos, en el que sus habilidades para manejar la leche en varias preparaciones se puso a prueba.

Los comensales a los que les servirían los tres tiempos de una comida, entrada, fuerte y postre, fueron justamente los trabajadores de la compañía de leche Alquería.

Mientras iba llevando los platos a las 50 personas, cada uno iba probando una sazón distinta pues se formaron tres equipos, el rosado, el morado y el rojo, por lo que cada uno estuvo encargado de cada tiempo.

El equipo rojo estuvo encargado del plato fuerte, el rosado de la entrada, mientras que el morado estuvo encargado del postre.

A medida que iba pasando el reto de campo, los que se ganaron el fuerte regaños del chef Jorge Rausch fue el equipo rojo, quienes estaban encargados del plato más grande y decidieron -para alcanzar a entregar el reto- emplatar en el piso.

“No puede ser esto, no puede ser”, expresó Rausch a medida que se iba acercando a la estación y vio todos los paltos en el piso ya con la comida puesta. Ante ello, la actriz Cony Camelo le respondió “así nos tocó chef”.

Ante ello el chef continuó “yo en la p@t! vida he visto, eso no vale”, y después con un grito dijo “no, pero cómo en el piso, cómo se les ocurre, yo llevo aquí metido toda la vida y esto nunca había pasado”.

Después, al ver que Cony Camelo seguía emplatando le gritó: “Pare, Cony pare, no, no lo acepto. Esto no puede ser, Ricardo, si usted va a mi restaurante y estoy emplatando en el piso usted que hace, se para y se va”.

Después del regaño, todo el equipo se puso en marcha a despejar la mesa y los espacios que tenían para poder subir los platos y no continuar en el piso.

Incluso, con ayuda de Rausch, el equipo logró ubicar mejor los platos y salir adelante con la emplatada que les generó dolor de cabeza, pues eran 50 comensales a los que les debían servir.