“Ella no tiene ni idea”: en Yo me llamo Celia Cruz arremete contra Amparo Grisales

Todos los años los fanáticos de algunos artistas pueden apreciar a su imitador exacto en Yo me llamo. El programa, que se trasmite cada noche por las pantallas del Caracol Televisión, pretende encontrar al doble perfecto de un artista musical.

En esta temporada repiten como jurados Amparo Grisales y César Escola. Como tercer jurado, está el cantante de música popular Pipe Bueno. Además, los presentadores son Carlos Calero y Melina Ramírez.

Puedes leer: En ‘Yo me llamo’ no paran las decepciones: dos imitadores no gustaron, ¿quiénes?

En el último episodio de la producción uno de los concursantes causó una gran polémica entre los jurados, pues, para unos lo había hecho bien y para otros, tenía muchas cosas que mejorar. ¿De quién se trata? Acá te contamos.

Amparo Grisales asustada por la risa de integrante de ‘Yo me llamo’ Fotografía por: Yo me llamo

Celia Cruz de ‘Yo me llamo’ 2023

El imitador de Celia, en la clase con Moisés Angulo, demostró mucho sentimentalismo. Le dejaron ver una máquina de coser con la cual hacía vestuarios y se ganaba la vida para sortear diversos obstáculos. Esto ocasionó que llorara mientras la grababan.

Al llegar al escenario cantó Oye como va e iba vestida con un vestido rojo confeccionado por él mismo, con una peluca de color amarillo y con accesorios plateados.

Cuando terminó su presentación recibió una gran cantidad de aplausos, por lo que Amparo Grisales de una vez comenzó diciendo: “Afinen los oídos [...]. No vi nada sensacional, te vi desafinada. Cada frase en caída”.

Lee también: “Estás en lo fácil”: jurados de ‘Yo me llamo’ indignados por una presentación

En ese momento, Pipe Bueno interrumpió indicando: “Te desafinaste y se te cayeron ciertas notas” y también, aprovechó para hablar sobre su aspecto físico, sobre todo, de su peluca, pues no la veían muy bien.

“La peluca en este tema, cuando ella lo canta, era muy arlequín [...]. Ese peinado con otro color ya no más”, continuó diciendo Grisales. “Estás dando de lo mismo, entonces no me gusto Celia hoy, yo veo una foto”, añadió.

Finalmente, hablaron de cómo el participante se mueve en el escenario. “Siento que los movimientos no son naturales. No se sienten como adecuados a la forma que lo hacía Celia”, aseveró Bueno.

A partir de este momento, comenzaron las opiniones que causaron polémica en el programa. Escola dijo: “Yo vi diversión, yo vi show, me encanta [...]. Hubo detalles en los pregones, pero hiciste un buen show y entregó el corazón”.

#YoMeLlamo | ¿Hizo que el jurado discutiera? Luego de la presentación de la imitadora de Celia Cruz, Amparo fue bastante insistente en demostrar su disgusto con la participante, sin embargo, el maestro Escola rescató su esfuerzo y dedicación.https://t.co/3GJ5VVuTjW — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) September 28, 2023

Esto causo polémica con Amparo que ya había apreciado que no le gustaba la presentación del imitador. Entonces, César destacó que él mismo hiciera su vestuario y que tal vez, por eso su tiempo era poco para ensayar.

Puedes leer: De nuevo, participante de ‘Yo me llamo’ causó pelea entre Amparo, Escola y Pipe

“Eso no la hace el doble perfecto”, respondió Amparo y nuevamente, Escola dijo: “Hay que reconocer lo bueno y lo malo”.

En el momento en que la participante entró al camerino, Melina Ramírez la entrevistó un poco y dijo: “Ella no tiene ni idea de lo que yo hago por este programa”, como una forma de arremeter contra las opiniones de Amparo.