En ‘Yo me llamo’ César Escola y Pipe Bueno estallaron: “No me desacredite”

En ‘Yo me llamo’, las cosas se van poniendo cada vez más difíciles, pues poco a poco van disminuyendo los participantes y la exigencia, por el contrario, va en aumento.

En la gala de esta noche, a varios de los imitadores les fue muy bien y las devoluciones de los jurados, Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola estuvieron positivas, sin embargo, hubo uno que los enfrentó fuertemente.

¿Qué pasó en ‘Yo me llamo’ con César Escola y Pipe Bueno?

La gala de este 14 de noviembre, empezó muy delicada, tierna y emotiva con la presentación de Shakira y su interpretación de ‘Moscas en la casa’, pues además de haber sido la encargada de abrir la gala, hizo una presentación tan buena, que los tres jurados quedaron encantados.

A medida que fue avanzando la noche, los imitadores fueron sacando sus mejores armas y demostrando lo mucho que han puesto atención a los comentarios, para mejorar con cada presentación.

Si bien, la mayoría empezó muy bien y sin tantos peros, hubo uno en particular que no se fue muy contento del escenario y dejó un pequeño descontento entre los jurados.

Se trata del imitador encargado de darle vida al reggaetonero Ryan Castro, pues aunque ha mejorado un poco más sus falencias en términos de respiración, en la presentación de esta nueva gala, se le fue un poco el aire; sin embargo, la canción era a dos voces, por lo que tuvo que hacer las veces de los artistas que participaron de ese reggaetón.

César Escola Fotografía por: Captura de pantalla

A pesar de que esto no fue una excusa, en sus recomendaciones, Pipe Bueno destacó que algo muy positivo que había tenido, era la energía que desataba en el escenario y que justamente, fue la que hizo que a pesar de que llegara a algunas notas desafinado y sin aire, el show saliera muy bien.

Mientras Pipe daba su devolución, el maestro César Escola también comentaba en voz baja que no le había gustado mucho, algo que el cantante de música popular respondió diciendo que el problema era que al maestro no le gustaba el reggaetón.

Este comentario, ofuscó al argentino quién respondió mostrándose muy molesto: “Que no lo baile y no lo pueda cantar es otra cosa, pero no me venga a desacreditar delante del público ni de la gente, de que no estoy capacitado, porque no me gusta el género”, dijo subiendo el tono de voz.

Al tiempo, Pipe Bueno le respondió “no te estoy desacreditando, capacitado no tiene que ver nada con que no te guste”. Comentario que Escola omitió y continuó agregando “entonces, sí puedo decirle al participante que las notas agudas sí estuvieron desafinadas, y que a estas algunas del partido, pura energía sin técnica, no sirve”.

Luego de estas palabras, Amparo Grisales invitó a los dos a respirar y a calmarse, pues el maestro sí estaba muy molesto con el comentario del cantante de ‘Una noche’.