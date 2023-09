En ‘Yo me llamo’ no paran las decepciones: dos imitadores no gustaron, ¿quiénes?

Todos los años los fanáticos de algunos artistas pueden apreciar a su imitador exacto en Yo me llamo. El programa, que se trasmite cada noche por las pantallas del Caracol Televisión, pretende encontrar al doble perfecto de un artista musical.

En esta temporada repiten como jurados Amparo Grisales y César Escola. Como tercer jurado, está el cantante de música popular Pipe Bueno. Además, los presentadores son Carlos Calero y Melina Ramírez.

En el último episodio del programa dos participantes generaron discusiones entre los jueces por su aspecto físico. Acá te contamos cuáles fueron y qué dijeron sobre ellos tras sus presentaciones.

'Yo me llamo' es uno de los programas más televisados de Colombia. Fotografía por: Instagram @yomellamo

‘Yo me llamo’ ayer

Una de las presentaciones más comentadas del capítulo 38 es la del imitador de Elvis Crespo, quien antes de subirse al escenario del programa tenía la posibilidad de hacerse un cambio de look para sorprender a los jurados.

Para su transformación le dan tres opciones: cortarse el cabello, usar peluca o ponerse extensiones. El concursante escoge la última alternativa pues la consideraba más sencilla, una decisión que es cuestionada por su profesor.

Una vez en el escenario, los Grisales, Escola y Bueno debaten acerca de su apariencia. Es allí, donde el cantante de música popular afirma que no valió la pena su transformación y que siente que luce igual a como se veía en las presentaciones anteriores.

El Elvis Crespo NECESITA abrirse a innovar. Está extremadamente cerrado a soltar el único look que ha mostrado.



Hoy se ha sentido inseguro porque no le ha dado la gana de desapegarse de la base que montó desde el principio con la peluca.#YoMeLlamo — Oli 🦥 (@o_ollarves) September 22, 2023

“Mira, te voy a decir una cosa [refiriéndose a Escola] si él no se quita el sombrero parece la peluca que tenía. No valió la pena”, dijo Bueno.

A lo anterior, el imitador contestó con la voz entrecortada: “Para mí no fue fácil deshacerme de ella, de la peluca, porque para mí es algo muy valioso ya que fueron moneditas de la gente con mucho cariño y yo quería dedicarle esta presentación a todos los artistas de calle que todos los días se esfuerzan duro y guardan un poquito para ese proyecto que tanto aman”.

Otro de los participantes que generó discusiones por su aspecto físico fue la emulación de Jessi Uribe. Al subir a la tarima cantó el tema Si me ven llorando.

Noooooo oigan a esa inteligencia artificial, Jessi Uribe?

Apague y vámonos #YoMeLlamo — Julian Moreno (@Julian__M) September 22, 2023

Al finalizar, los jueces le piden que se acerque para analizarlo correctamente. ‘La Diva de Colombia’ afirmó que no le gustaba el peluquín que llevaba y en contraposición, Pipe señaló que eso lo hacía acercarse mucho más al artista original.

“En look... Ese peluquín no me lo aguanto más. Eso se nota que es un peluquín, por eso no se lo puede rasurar más porque es que Jessi tiene el copetín [...] A mí no me engañan en estas cosas, yo tengo un ojo... Bueno, mi amor, por eso estoy yo acá”, expresa Grisales.

A las palabras anteriores Bueno contesta: “A mí sí se me parece a como está Jessi”. Después, este cantante se llevó el premio entregado por Sinfoni, a lo que Amparo no estuvo de acuerdo.