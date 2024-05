Enrique Bunbury reveló en el BIME el “secreto” que lo llevó al éxito en la música

De la mano de Enrique Bunbury, reconocido cantante español, el BIME Bogotá 2024 abrió sus puertas con una dosis de rock, cultura y mucha música.

Te puede interesar: Cordillera 2024: Juan Luis Guerra y Fito Páez lideran la lista del festival

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

La icónica figura, que ha marcado la historia de la música en español durante más de tres décadas, protagonizó una charla inaugural junto a Leila Cobo, directora ejecutiva de Billboard, en la que desgranó su fructífera trayectoria y ofreció una mirada profunda a la industria musical actual.

¿Qué enfermedad tuvo Enrique Bunbury? Esto dijo en el BIME

En 2022, Enrique Bunbury anunció su retiro de los escenarios debido a una enfermedad que afectaba su garganta. “ Empecé a sentir el problema en México, problemas en la garganta, de respiración y por la noche era una tos compulsiva. Eran problemas que ya había tenido en mi gira anterior, de tal manera que me alerté y le plantee a mi manager reducir los shows para saber cuál era la causa de esto ”. Tras meses de incertidumbre, se reveló la causa: intolerancia al glicol, una sustancia común en las máquinas de humo utilizadas en conciertos.

Sin embargo y luego de encontrar una manera para tratarlo, Bunbury regresó con fuerza a los escenarios en 2024, por lo que en su visita al BIME en Bogotá, llenó aún más de expectativa a un público que espera verlo pronto interpretando su nuevo álbum ‘Greta Garbo’.

La conversación, que tuvo lugar en uno de los auditorios de la Universidad EAN, giró en torno a los 35 años de carrera de Bunbury, desde sus inicios en Héroes del Silencio hasta su regreso a los escenarios tras superar sus problemas de salud.

Bunbury, con su característica sinceridad y lucidez, relató anécdotas, reflexiones y vivencias que han marcado su camino musical, pero también respondió con plena seguridad ante la duda de un asistente sobre el gran secreto que aplicó para llegar lejos en la música.

“Okey, el secreto, os lo voy a revelar”, empezó diciendo, generando risas entre el público. “ Ahí nos encontramos con el grabe problema de la definición de éxito y qué es lo que consideramos que sería una vida exitosa y ahí, hay quienes consideran que es la celebridad, el dinero, o el poder ”.

Enrique Bunbury en el BIME, Bogotá. Fotografía por: Andrea Gómez

Luego agregó: “En mi percepción, el éxito es la satisfacción personal con la vida que llevas y con el poder expresar tus necesidades artísticas, si es que tienes una vida artística y lo que hablamos es del éxito desde ese punto de vista, porque también esta desde el punto personal, que no tiene por qué coincidir con el artístico”.

“Yo pienso que el éxito artístico precisa de varias cosas, no sé exactamente la cantidad de los ingredientes pero yo me imagino que hay una parte imprescindible que es el talento, que normalmente tiene que ver con una necesidad de expresión, una necesidad de comunicación y una capacidad para ambas. Hay otra parte que tiene que ver con la suerte, no lo podemos obviar y hay otra parte que tiene que ver con el trabajo y esa disciplina que tienes en tu carrera. Hay otra parte que no sé dónde incluirla pero son los compañeros de viaje, en el mundo del arte en general necesitas tener una serie de personas a tu alrededor que te ayuden a amplificar todo ello”.

Por otro lado, el artista zaragozano dibujó un retrato íntimo del viaje creativo que tuvo con su libro ‘La carta’: “Aquello fue una respuesta a pensar que no me iba a volver a subir a un escenario. Estuve nueve meses contestando a estas cartas. Me daba una pena terrible que la relación con el público se fuera a acabar, y no volver a tener ese feedback”.