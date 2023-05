Enrique Iglesias preocupa a sus fans: el cantante tuvo una complicación de salud

Enrique Iglesias es uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional. Desde siempre ha estado en la industria musical pues su padre es el famoso cantante español Julio Iglesias y aunque se ha especulado de que tengan una buena relación, lo cierto es que ambos han logrado forjar una gran carrera.

Lo anterior, ha hecho que Enrique haya acumulado muchos fanáticos en sus redes sociales, los cuales, diariamente, se preguntan por lo que sucede en su carrera profesional y lo que pasa en torno a su vida personal.

Ahora, el artista se ha vuelto tendencia luego que cancelara uno de sus conciertos por una complicación médica que dejó muy preocupados a sus fanáticos.

Enrique Iglesias está pasando por un momento de salud delicado. Fotografía por: Getty Images

¿Qué le pasó a Enrique Iglesias?

Hace dos semanas los fanáticos del famoso cantante se llevaron una gran sorpresa luego de que cancelara sus presentaciones en un importante festival en Ciudad de México.

El motivo de lo anterior es que el artista, según informó en sus redes sociales, padeció una grave afección respiratoria momentos antes de presentarse en el país hispanoamericano.

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y me han prohibido subirme al avión”, explicó en sus cuentas de Instagram y Twitter.

“Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me dio tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, añadió.

Desde ese momento, el estado de salud del cantante había sido desconocido, pero, la madre del intérprete de El Perdedor ahora ha dado un parte de su estado de salud.

En un diálogo con el periodista español Carlos Pérez Gimeno explicó: “Fue un susto, pero, afortunadamente, ya está en casa (…) Mi hijo es muy responsable y, para él, fue un gran disgusto tener que cancelar el recital porque es un gran profesional”.

“Afortunadamente, se está recuperando, aunque sigue en cama. Confiemos en que en pocos días ya pueda volver a su actividad profesional”, agregó la madre del cantante.