Entre lágrimas, Karol G anuncia que ‘TQG’ es la canción más escuchada del mundo

La canción de Shakira y Karol G que salió recientemente sigue marcando tendencia. Después que los fanáticos dedicaran la letra de TQG a las exparejas de las cantantes, la cantidad de personas que escuchan la composición se acrecentó.

La tonada hace parte del cuarto álbum musical de la artista paisa y, pese a que una variedad de artistas colaboró en él, el sencillo junto a la barranquillera es el que más eco ha generado en los oídos de todo el mundo.

Puedes leer: Video: Periodista confundió a Karol G con otra cantante y su reacción se viralizó

Al estrenarse TQG (Te quedó grande), la canción se posicionó como una de las más reproducidas en las plataformas digitales. De hecho, tan solo en YouTube, logró acumular 40 millones de reproducciones en 24 horas.

El éxito de la composición ha sido tal, que Karol G anunció que entre lágrimas que su sencillo junto a Shakira es la canción más escuchada del mundo.

Karol G llora al enterarse del éxito de TQG

El éxito de la tonada ha crecido en gran medida. Ahora, en las últimas horas, se posicionó en el primer lugar de las canciones más escuchadas a nivel mundial en Spotify. La noticia conmovió en gran medida a ‘La Bichota’.

En un video compartido en sus redes sociales, apareció llorando de la emoción ya que, según relata, era la primera vez que lograba posicionar una de sus canciones en el primer lugar de las listas mundiales.

“Veo la noticia de que TQG se hizo número uno a nivel mundial y que lo más probable es que mi álbum se convierta en el más escuchado en Estados Unidos. Me siento emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida. Siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da”, dijo.

Con la voz quebrada, la cantante continuó agradeciendo a su equipo y a sus fanáticos por apoyarla en este proceso.

Lee también: Shakira y Karol G: estos son los memes que deja la nueva canción

“Mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto porque de verdad es importante para mí elevar el género de la mujer en su máxima expresión y que todo lo que yo pueda lograr inspire a otras personas”, afirmó Karol.

“Me siento muy especial por todo el amor que me regalan. Les agradezco con todo mi corazón porque ustedes hacen parte de este sueño”, agregó la antioqueña.

“Quiero estudiar”: Karol G se alejará temporalmente de los escenarios

La cantante colombiana, en una entrevista con la radio mexicana Exa, explicó que esta es una decisión que le costó mucho, pero, lo que busca con este espacio es crecer como artista e indagar en otras áreas de la música.

El propósito de Karol es poder ser partícipe de todo el proceso que se lleva a cabo para lograr sacar una canción a la luz.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios, voy a tomar un descanso, para poder estudiar y poder evolucionar en diferentes aspectos”, dijo.

“Tengo una gran cantidad de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar, y que tal vez, si lo hago, podría entregar mejores productos a mi público”, añadió.

Puedes leer: La confesión de Karol G sobre el amor: “La vida me acaba de traer a alguien”

La intérprete también destacó que, debido a este proceso, sus futuras entregas serán un poco experimentales, pues, gracias a que ha viajado por varios países, pudo conocer nuevas formas de hacer música y de enriquecer su profesión.

“Yo creo que esa pausa que me voy a tomar será muy positiva, creo que mi próximo álbum será muy experimental para mí”, afirmó Karol G.