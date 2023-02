Entrevista de Shakira: 6 detalles que reveló la cantante tras separarse de Piqué

Aunque ya pasó un tiempo del lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap y unos días de la colaboración con Karol G, la relación de la colombiana con Piqué aún sigue generando polémica e incertidumbre sobre cómo continuarán las cosas de aquí en adelante para cada uno.

La opinión pública ha podido ver varios detalles de la separación entre la artista y el exfutbolista. Incluso, se han conocido algunos temas de las infidelidades que habría cometido el exjugador del Barcelona.

Entrevista a Shakira: ¿Qué dijo la colombiana sobre Piqué y su separación?

En medio de todo el auge de ‘TQG’ la nueva canción de Shakira, la intérprete decidió concederle una entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo para el canal de Las Estrellas, la cual, se emitió el pasado 27 de febrero a las 10:30 p.m. hora mexicana.

De lo primero que hizo referencia fue de que sus canciones han sido el puente para que varios de sus fans expresen sus sentimientos.

1. “Siempre he sido bastante dependiente de los hombres, debo confesarlo. He sido enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día”.

2. “Creo que he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía. Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y además tengo dos niños que dependen de mi a si que tengo que estar más fuerte que una leona”.

3. “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”.

4. En referencia a su canción con Bizarrap, Shakira dijo: “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesitaba a un hombre para completarse. También tuve ese sueño de tener una familia en la que mis hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo“.

5. “No todos los sueños en la vida se cumplen pero la vida encuentra una forma de compensarte y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos y maravillosos que me llenan de amor cada día”.

6. “Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida y cuando sale fortalecida es porque a aprendido a conocer sus propias debilidades, a aceptar su propia vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”.

