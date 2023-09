Sebastián Caicedo responde críticas de su nueva novia: “Era mejor Carmen”

Sebastián Caicedo y Camen Villalobos terminaron hace meses una relación que muchos pensaron que duraría muchos más años. Los actores decidieron divorciarse y sus fanáticos quedaron sorprendidos con la noticia.

Tras su separación, tomaron caminos separados y ya le han dado una nueva oportunidad al amor. Ahora, Carmen está en una relación con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, y Sebastián entabló un noviazgo con la empresaria Juliana Diez.

Con el inicio de esta nueva etapa, les han llovido críticas a la expareja. Sin embargo, esta vez, Caicedo no se quedó callado y le contestó a quienes le dejan mensajes malintencionados.

Juliana Diez ha sorprendido en redes sociales al referirse a Carmen Villalobos, la exesposa del actor Sebastián Caicedo. Fotografía por: Instagram

Carmen Villalobos y Sebastian Caicedo

Se sabe que recientemente el actor estuvo en una entrevista en el matutino de RCN, Buen día, Colombia. Allí, junto a su novia, habló de muchos proyectos que se vienen y además, de Villalobos, su antigua novia.

“Yo en ningún momento quiero decir que mi anterior relación era mala, al contrario, fue una relación hermosa. Pero le voy a decir qué faltó en esa relación, en esa relación faltó Dios. Por más que fuéramos a misa, cuando teníamos nuestras diferencias, como las tienen en cualquier relación”, comenzó diciendo.

“No era buscar en Dios ese cordón de 3 dobleces sino es buscar de pronto hacia los amigos, otras personas que te pueden hablar… y esa bola de nieve que es pequeña, va creciendo, va creciendo y se te sale de las manos”, dijo Sebastián.

Después de estas declaraciones, el actor puso en su cuenta de Instagram un mensaje de amor y amistad. Junto a él, hay unas fotografías de Caicedo junto a Diez en las que se le ven muy sonrientes.

“Un amor inesperado como anhelado, junto a una amistad llena de complicidad y ganas de comernos el mundo! Gracias Monita hermosa por mostrarme el camino al verdadero significado de amor y amistad: JESÚS!!”, escribió.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar y uno de ellos dice: “Te comento algo sin que te vayas a ofender, es aceptable que te hayas enamorado de nuevo, pero es muy feo que comentes que este si es el esperado, y Carmen? tu fuiste quien le pidió matrimonio cuando estabas en el reality, pienso que si te enamoraste de nuevo, no hagas sentir como si tu anterior pareja no hubiera existido”.

Ante el mensaje, Sebastián contestó: “Te aclaro, el verdadero amor del que hablo es Jesús, saludos”.

Otros mensajes dejados por quienes vieron la publicación dicen: “No sé, pero no pegan”, “Ya me dio pereza él”, “Era mucho mejor Carmen”, “No tiene sentido tu posteo Sebastián”, “Dime que presumes y te diré que careces”, y “Yo veo que es muy fingido”.