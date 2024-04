Así presentaba las noticias Érika Zapata antes de llegar a Noticias Caracol ¿Cambió?

Con un estilo muy particular y generando una enorme cercanía con las personas, así fue como poco a poco Érika Zapata comenzó a ganarse el cariño de todos los televidentes, llegando a convertirse en una de las presentadoras más reconocidas de Noticias Caracol.

Su personalidad y estilo para contar las noticias le permitieron ganarse un puesto en uno de los noticieros más vistos del país y allí ha podido catapultar su carrera, eso sí, sin cambiar su forma de ser y manteniéndose siempre cómo es. Sin embargo, lo que muchos no saben es que no le fue tan bien en otros medios de comunicación, llegando incluso a ser despedida en Navidad.

Así presentaba Érika Zapata las noticias hace algunos años

Tras haber estudiado comunicación social y periodismo, a Érika Zapata le costó mucho conseguir trabajo, llegando incluso a viajar a Bogotá por unos días solo con el fin de poder entregar hojas de vida; sin embargo, se le acabó el dinero y tuvo que dormir, junto a su padre, en el terminal.

En su regreso a Santa Elena, alguien le ayudó a conseguir un puesto en Teleantioquia en 2018, pero no tuvo la mejor relación con el director del medio, que en muchas ocasiones la insultó y la humilló por su forma de ser y de vestir.

Ya van muchos años de amar este oficio. Cercanos a la comunidad y apasionados por contar historias. Hora 13 Noticias, Gobernación de Antioquia, Teleantioquia Noticias y Caracol Televisión. Gracias a la vida por cada oportunidad. pic.twitter.com/iIBs7fmQyf — Érika Zapata (@ericayasmin4) April 17, 2020

“Eso fue un rechazo horrible y decía: ‘Será que estoy haciendo las cosas muy mal, será que tienen la razón’, yo me vengo a dar cuenta de esta situación cuando me sacaron del último medio, me sacaron un 24 de diciembre. Me echaron por la voz, por la voz, o sea, no fue por nada más, todos los medios que me sacaron fueron por la voz, por el acento, por la forma en la que hacía las noticias, entonces ahí empecé a dudar más”, aseguró en una la periodista en una entrevista con El Espectador.

Tras muchos ires y venires, Érika Zapata entró a Caracol Televisión y fue en pandemia donde tuvo la oportunidad de presentar por primera vez y desde los primeros minutos mantuvo su característico estilo, algo que le gustó a los televidentes y a sus jefes, que le dieron el visto bueno para que permaneciera en el noticiero. En la actualidad es una de las reporteras más queridas por los televidentes y no cambia su forma de presentar.