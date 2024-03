¡Es cierto el divorcio! Nataly Umaña finalmente lo confirmó: “Esto es real”

Tras la noche de eliminación en la Casa de los Famosos, se confirmó la salida de Nataly Umaña del programa al obtener el 11.10% de las votaciones, mientras que Miguel Melfi, quien también estaba en riesgo, obtuvo el 12.56%. Esta noticia sorprendió a muchos televidentes que esperaban seguir viendo lo que sucedía en su romance con el participante panameño.

Es importante señalar que fue precisamente su amorío con el joven cantante lo que desató una enorme polémica debido a que Umaña tenía un matrimonio de 12 años con el actor Alejandro Estrada. Sin embargo, por lo sucedido en la Casa de los Famosos, él mismo tomó la decisión de separarse y le entregó su argolla de matrimonio.

Alejandro Estrada le comentó en aquel momento: “vengo a hacer hoy precisamente es mi voto de confianza en ti y en mí para un futuro diferente. Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, todas las que hemos tenido, todas las retiro, pero no retiro mis buenos deseos para ti, porque te lo mereces todo”.

Nataly Umaña confirmó que todo fue real

En redes sociales surgió un debate sobre la veracidad de lo que estaba sucediendo en la Casa de los Famosos, y por esta razón, muchos usuarios pensaban que todo se trataba de algo preparado. Sin embargo, Alejandro Estrada confirmó que esto fue cierto y su matrimonio sí llegó a su fin.

Tras su salida del reality, Nataly Umaña se refirió a lo que realmente sucedió con Alejandro Estrada y también confirmó que todo lo que había pasado era real. Ella incluso mencionó que ahora deberá afrontar su vida fuera del programa.

“Me voy feliz, creo que fue el tiempo prudente, el tiempo exacto, en que viví, jugué; ahora tengo una vida que afrontar afuera (risas) y pues nada, a seguir jugando en la vida real, a seguir viviendo en la vida real. Me voy feliz, me voy tranquila, en realidad. Me voy bien (...) No, señores, terminé un matrimonio. Ustedes no saben lo que me espera afuera. Esto es real, esto no es una estrategia”, aseguró.