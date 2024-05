“Es una hipócrita”: estas son las críticas que ha recibido Dickson del Desafío XX

Todas las noches, en Caracol Televisión, es posible ver El Desafío XX. Es una competencia en la que los participantes miden sus capacidades físicas y mentales a través de una serie de pruebas preparadas especialmente para ellos.

Son tres equipos los que en este momento conforman el programa: Alpha, Beta y Omega. Cada uno cuenta con una casa en la que pueden convivir, por lo que los dramas tampoco hacen falta en cada episodio.

Dickson, una de las concursantes del equipo morado, tuvo la oportunidad en un capítulo de duplicar dinero para su equipo, sin embargo, tomó una decisión que solo la beneficia a ella. Ahora, las redes sociales estallaron al escucharla criticar a uno de sus compañeros por un tema similar.

'El Desafío' es uno de los programas más vistos de Colombia. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Dickson del ‘Desafío’?

Hace varios capítulos Maria Fernanda Aristizábal se dirigió a la casa de Alpha con el fin de entregarles un beneficio que habían ganado tras llegar de primeros en la prueba de sentencia, premio y castigo.

Allí, les mostró a los participantes tres cajas en la pantalla y uno de ellos escogió para sacar una suma de dinero específica. Esa vez, la seleccionada fue Dickson y logró que su equipo se llevara 2 millones de pesos colombianos.

Después, gracias a que el patrocinador es una página para hacer apuestas, la idea es que ella pudiera duplicar ese dinero para llevarle a su grupo. Sin embargo, dicho juego se hizo a solas, por lo que le hicieron una propuesta en la que debía dejar las ganancias para ser la dueña de un gimnasio.

Pensando en ella, la competidora escogió dicha opción y, al llegar a la casa, les dijo a sus compañeros que no había podido hacer crecer el dinero, sin contar el ofrecimiento que le hicieron.

En el siguiente ciclo, Alpha nuevamente ganó la misma prueba y esta vez, hicieron una pequeña rifa para que solo uno de los integrantes se quedara con el dinero y así, lo pudiera aprovechar en compras con Mercado Libre.

El ganador resultó siendo Santiago y esa situación no le agradó a Dickson, Karen, Natalia y Mapi, quienes expresaron que el desempeño del jugador no había sido lo suficientemente bueno para merecer el dinero. Por ello, Dickson decidió confrontar a su compañero indicándole su inconformidad.

“No sé ni cómo decírtelo, ¿fue rifa? Sí, solo que a nosotras no nos gustó el hecho de que Mapi se llevara el chaleco por tu error. Si a ti te hubiese nacido, hubieses dicho ‘yo pienso que se lo debemos dar a Francisco’”, dijo la competidora.

Los espectadores expresaron su opinión en las redes sociales, rememorando el incidente en el que Dickson mintió acerca de un premio grupal, canjeando el dinero obtenido por un gimnasio valorado en ocho millones de pesos, hecho que no comunicó a sus compañeros.

Los comentarios en su contra comenzaron a surgir y varios de ellos dicen: “Pero que falsa es Dickson”, “Dickson es lo más hipócrita del mundo”, “Karen y Dickson son muy descaradas”, “Dickson ya me cae remal no me la soporto”, y “Dickson y Karen son bien doble caras”.