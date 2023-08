Esposa de Juan Pablo Raba reaccionó en medio del escándalo de acoso ¿Qué dijo?

Esta semana, Juan Pablo Raba protagonizó los titulares de varios medios al ser acusado directamente por la actriz Joseline Rodríguez de acoso.

En en medio de una entrevista con Gustavo Campos, para su canal de YouTube, Rodríguez aseguró que el actor de ‘Distrito Salvaje’ la acorraló para besarla.

Juan Pablo Raba y acusaciones de acoso: ¿Qué dijo su esposa, Mónica Fonseca?

Según la mujer venezolana, el supuesto acoso de Juan Pablo Raba habría ocurrido cuando ella estaba trabajando con la cadena RCTV y el actor le ofreció un recorrido para que conociera las instalaciones “‘Me dice, ‘¿y conoces los estudios, conoces el canal?’” a lo que la actriz respondió que no “apenas estoy haciendo un tour”, contó.

Joseline dijo: “Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un locker, y llego a llorar”, después agregó que las vestuaristas en ese momento le dijeron “cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti”.

Ante ello, el actor no ha dado declaraciones directas ni públicas, sin embargo, Ariel Osorio, presentador del programa de Canal 1, aseguró que en conversación con el actor para preguntarle su versión, Raba dijo: “Él [Raba] dice: ‘Yo, en este momento… —como esto es de una gravedad que involucra tanto mi vida personal, como mi vida laboral— esto va a mis abogados. Estamos en un proceso. Vamos a construir y emitir un comunicado de prensa oficial’”.

Frente al escándalo, la atención también se ha volcado a la esposa del actor, Mónica Fonseca, quien es una clara defensora de los derechos de las mujeres y la equidad de género.

Si bien ninguno había publicado nada sobre relacionado al tema, la periodista decidió postear unas historias en las que, sin mencionar al actor, se refirió a ello.

“A la generación (es) que les aterra el silencio… En el silencio se puede encontrar la calma, se puede leer con atención, se puede pensar mejor. Tanto ruido trae más ruido. El silencio es capaz de componer armonía y sobre todo de traer claridad al pensamiento. Llegar a la verdad, compilando con rigurosidad lo que en sí misma la alimenta: la calma, la memoria clara, la historia… La verdad no se afana”, dice el texto de Mónica.

Después agregó: “El silencio es un momento perfecto para hacer todo mejor. Y luego no salir con más ruido. No le tengan miedo a parar. Si algo le tenemos que aprender a las máquinas es que cuando se recalientan… No funcionan bien. Seamos más humanos y menos máquinas”, añadió Fonseca en su historia.

Luego, posteó una imagen de ella junto a Juan Pablo Raba, aseverando que no lo dejaría solo y menos en este momento: “Te tengo y eres simplemente extraordinario”, dice la frase en inglés.

Por lo pronto, varios seguidores y medios esperan un comunicado oficial sobre el tema, pues no se han conocido más respuestas sobre la acusación realizada por la venezolana.