Esposa de Luis Díaz dio a luz a Charlotte, su segunda hija: “Igualita a Mane”

Luis Díaz sonríe. Su gran presente en Liverpool, que es líder de la Premier League, ahora la acompaña el nacimiento de Charlotte, la segunda hija del atacante guajiro de 27 años y de su esposa Geraldine Ponce.

No te pierdas de este artículo: Los 7 errores más comunes de los papás primerizos y cómo evitarlos

El 25 de enero los Díaz Ponce anunciaron la llegada de la pequeña en un hospital de la ciudad británica, conocida por ser la cuna de The Beatles.

Luis Díaz tras estar en temporada de vacaciones le propone a su novia una propuesta romántica de compromiso matrimonial Fotografía por: CortesíaGol Caracol

“CHARLOTTE es una niña tan esperada y deseada, que llegó a nuestras vidas con una magia increíble.En nuestro séptimo aniversario, el 25 de abril, decidimos que era momento ver a nuestra familia crecer. Justo un mes después, también un 25, esta vez de mayo, recibimos la noticia que no pensamos escuchar tan pronto, nuestra bebé ya estaba con nosotros.Y hoy, 25 de enero, en un día que ya considerábamos especial, llegó nuestra pequeña”, escribieron en sus redes sociales.

Juan Guillermo Cuadrado, Diego Cadavid, Fabinho, Jorge Celedón y John Arias, entre otras celebridades, aplaudieron la llegada de la pequeña con mensajes al mejor jugador colombiano en la actualidad. Geraldine y Lucho ya eran padres de Roma, que también nació en Europa, y ahora con Charlotte la familia continúa creciendo.

La temporada 23-24 se insinúa exitosa para el ex Junior de Barranquilla, ya que comanda a un Liverpool que busca el campeonato y se espera que sea una de las figuras de la selección Colombia en la Copa América que se diputará a mediados de este año en Estados Unidos.

Si eres deportista o tienes ganas de serlo, esta noticia es para ti: El mejor ejercicio para bajar de peso: trotar, montar bici o pesas. Cuál sirve más

Luis Díaz se quedará sin entrenador al final de la temporada

Jürgen Klopp, el director técnico de Liverpool, anunció una noticia inesperada para la hinchada: su adiós a mitad de año. En un video que es viral en redes sociales, el alemán manifestó lo siguiente: “Sí, tengo que hacerlo. Dejaré el club al final de la temporada. Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento en que lo oyes por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Me encanta absolutamente todo de este club. Me encanta todo lo relacionado con la ciudad. Me encanta todo lo relacionado con nuestros seguidores. Me encanta el equipo. Me encanta el personal. Me encanta todo. Que aún así tomé esta decisión... Te demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que estoy... ¿Cómo puedo decir esto? Me estoy quedando sin energía”.

Para más información en Cromos, ingresa aquí.