El doloroso mensaje que dejó esposa de Omar Geles en redes: “me estoy muriendo”

El 21 de mayo, el mundo de la música colombiana, especialmente el vallenato, rompió en llanto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del maestro Omar Geles. El artista de 57 años murió víctima de un infarto luego de jugar tenis. Aunque los servicios de emergencia intentaron hacer lo posible, el compositor, cantante y acordeonero perdió la vida minutos después en la clínica Erasmo de Valledupar.

Como era de esperarse, los mensajes de cariño y admiración hacia Geles, considerado como uno de los mejores artistas vallenatos de las últimas décadas, no han faltado. Artistas de renombre como el mismo SIlvestre Dangond han mostrado su tristeza por la muerte de su amigo.

Sin embargo, lo que pocos han mostrado es el inmenso dolor que ha experimentado su viuda, Maren García, quien también ha recibido varios mensajes de apoyo por parte de allegados y seguidores a Omar Geles.

¿Qué ha dicho la esposa de Omar Geles tras su muerte?

En redes sociales, García ha dejado ver toda la tristeza que le genera el fallecimiento de su esposo, quien además fue el padre de sus tres hijos. En algunas publicaciones, la mujer le ha dedicado varias palabras de amor que han conmovido a sus seguidores en las plataformas virtuales.

“Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero de mi vida, mi vida entera. Jamás imaginé esto, mi amor estoy muerta en vida, amor. No sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, amor, sin ti. Mi vida mi linda, mi amor bonito. Lo más hermoso del mundo, el ser humano más hermoso del mundo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Me estoy muriendo sin ti, mi amor, no tengo fuerza, amor, no tengo fuerza…. Dame esa fuerza por nuestros tres chiquitos”, escribió la viuda de Omar Geles en su cuenta de Instagram.

Maren también ha aprovechado las historias en esa red social para mostrar el amor que siente por su esposo, y la tristeza absoluta que la abriga en estos momentos: “Amor me estoy muriendo. Amor de mi vida, mi compañerito de mi vida me dejaste solita, amor, qué hago amor, qué hago amor”.

#Luto 😭🪗 Entre lágrimas Maren García, esposa de Omar Geles, se despide del cantautor y Rey Vallenato en medio del dolor por su irreparable partida. pic.twitter.com/BowKqluwYh — EL PILÓN (@El_Pilon) May 22, 2024

Por supuesto, esta situación ha conmovido el corazón de personas que también han pasado por esta situación, tal como es el caso de Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías (fallecido en 2017). En un comentario, Jaimes le aseguró que será Dios la persona que sanará ese dolor y que le dará la fuerza para seguir adelante.

“Dios en su inmensa misericordia y bondad te llenará de fortaleza para ver crecer a tus hijos. Fuiste estabilidad para Omar, el amor de su vida y la mamá de sus grandes amores. Dios fue bueno con ambos y siempre será tu más grande recuerdo”, le escribió.