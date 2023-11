Esposo de Alejandra Giraldo fue brutalmente asaltado: “Lo hubieran matado por eso”

Alejandra Giraldo es una de las presentadoras más conocidas, debido a que los televidentes de Noticias Caracol la ven a diario por el canal.

Sin embargo, esta vez el foco de la noticia no es ella sino su esposo, quien desafortunadamente fue víctima de robo en Bogotá de una forma muy violenta.

¿Qué pasó con el esposo de Alejandra Giraldo?

La inseguridad sigue cobrando la tranquilidad de los ciudadanos y es que un nuevo personaje de la esfera pública fue víctima de los ladrones a plena luz del día.

En la mañana del pasado 21 de noviembre se conoció que Alejandro Serrano Roa, esposo de Alejandra Giraldo sufrió un fuerte susto en un conocido lugar de la capital.

De acuerdo con lo destacado por Semana, el empresario, fundador de Tribeka, decidió salir desde Unilago en una patineta eléctrica, para después llegar a la panadería Masa, ubicada en la Zona T.

#BOGOTÁ La víctima del hurto a mano armada en la Panadería Masa de la Calle 82 es el empresario Alejandro Serrano Roa, fundador de Tribeka y esposo de la presentadora de televisión, Alejandra Giraldo. @BotteroJuan95 pic.twitter.com/VrkI9wuOZt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 21, 2023

Según reseñó Semana, el empresario tomó la calle 79 y tomó la carrera 14 hacia el norte, para después tomar otra vía por la 80 y girar sobre la novena; fue allí, en ese recorrido que los delincuentes se percataron del lujoso reloj que llevaba y decidieron asaltarlo.

“La víctima del hurto a mano armada en la Panadería Masa de la Calle 82 [con novena] es el empresario Alejandro Serrano Roa”, empezó diciendo por su parte, Caracol Radio.

Según lo que se conoció, es que una vez que el esposo de la presentadora Alejandra Giraldo, llegó al lugar, un hombre entró con un arma de fuego y lo amenazó para que entregara el reloj.

La primera hipótesis que manejó la policía es que detrás de este hurto estaría una banda llamada ‘Los rolex’, quienes ya sabrían identificar este tipo de accesorios y por su costoso valor, estarían tras ellos en zonas exclusivas de la ciudad.

A través de sus redes sociales, la presentadora Claudia Bahamón publicó una historia en la que dejó la reflexión sobre el grado de violencia que existe hoy por hoy en Bogotá con los delincuentes.

“Duele ver la violencia directo a los ojos. Acaban de atracar con pistola en la cabeza al señor al lado de mi mesa en Masa. Evidente pánico social en el restaurante en donde no teníamos salida. La cobardía del robo a mano armada”, escribió la presentadora.

Una vez se conoció la terrible escena, varios usuarios de las redes sociales hicieron un llamado a la Alcaldía para que le ponga toda la atención posible a la seguridad.

“Lo hubieran matado por eso, la situación en Bogotá sigue tenaz”; “Uno ya no puede andar en Bogotá tranquilo, en serio todo está un peligro”; “Bien insegura si está la ciudad y ahora más, para que el Alcalde no haga nada”; “Ay no, señor Alcalde por favor ponga más seguridad en la ciudad, los ladrones están desbordados”; “Me ofende que uno tenga que irse a la cárcel por defenderse de gente así, en serio esos sustos no deberíamos seguir viviéndolos”, fueron algunos comentarios.