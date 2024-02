Esta es la prima de Karol G que recibe ayudas de la cantante desde la cárcel

Karol G es una cantante y compositora colombiana que se ha convertido en una de las voces más importantes del empoderamiento femenino en el mundo de la música urbana. Con canciones como Tusa y Bichota, la artista ha inspirado a millones de mujeres a ser ellas mismas.

Por lo anterior, en los últimos años la paisa se ha consolidado como una de las artistas más exitosas del momento. Sus temas han sido número uno en las listas de éxitos de todo el mundo y ha ganado numerosos premios, entre ellos un Grammy Latino y un Billboard Latin Music Award.

Debido a su reconocimiento mundial los fanáticos de la paisa están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y por supuesto, en su vida personal. Por ello, varios ya conocen que la cantante tiene una familiar en la cárcel.

Karol G es una de las artistas más reconocidas de la música urbana. Fotografía por: Getty Images

La prima de Karol G en una cárcel de Bogotá

La reconocida actriz Johana Bahamón ha dado inicio a la tercera temporada de su podcast La celda, una iniciativa que busca dar voz a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en Colombia.

A través de las plataformas Spotify y Bumbox, Bahamón comparte las historias de estas mujeres y su paso por la fundación Acción Interna, una organización que ella misma creó para apoyarlas en su proceso de resocialización.

El programa ha comenzado con una invitada excepcional: Diana Giraldo, prima de la cantante colombiana Karol G. Esta, se encuentra cumpliendo una condena de 26 años por secuestro extorsivo en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

En la entrevista contó lo mucho que su vida ha cambiado tras las rejas y que ahora, al igual que su prima, ha decidido cantar. También, contó que se enamoró y su pareja, que está afuera de la prisión, decidió casarse con ella.

Asimismo, Diana compartió una emotiva historia sobre su reencuentro con sus primas después de varios años, entre las que se encontraba nada más y nada menos que la cantante Karol G.

“Fue un día muy especial porque con ella llevábamos mucho tiempo sin hablar, sin vernos, más de 8 años, pero ella una vez viene acá, yo me paré ahí en la reja, en el patio donde yo estaba, cuando la gente dice: ‘Ahí viene Karol G’; y yo a la primera que veo entrar es a Jessica, mi otra primita y la empiezo a llamar, ella mira para todos lados y cuando me ve se para ahí en la reja, se toca la carita y se pone a llorar, luego ella ya me ve [Karol G]”, contó.

“Fue un momento muy bonito porque es un lugar donde uno no quiere ver a nadie, menos a un familiar, a un conocido; una persona que uno aprecia no lo quisiera ver nunca en la cárcel”, añadió.

“La vida es de oportunidades y esa fue una para mí, en su momento, poder tener ese encuentro con ella, manifestarle ciertas cosas, que yo estaba necesitando. Y he recibido una ayuda por parte de ella”, confesó la mujer en el podcast.