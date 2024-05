Esta es la única comida que Karol G no puede probar y que es apetecida por muchos

La reconocida cantante, Karol G, es famosa por su talento, carisma y por supuesto, su gusto por la buena comida típica.

A lo largo de su carrera, ha compartido con sus seguidores su pasión por algunas comidas, degustando platos de diversas culturas. Sin embargo, existe un alimento que la “Bichota” no tolera.

Karol G y la comida que no “soporta”

Durante su viral entrevista con el comediante Juanpis González, Karol G reveló gustos muy particulares, entre ellos una comida que no le gusta para nada.

En la conversación, la paisa aseguró que cada vez que viene a Colombia hay platos muy específicos que pide y que adora comer.

Se trata de preparaciones muy típicas como arroz, carne, huevo y papas fritas, un plato que le preparan en su casa y que ella adora comer.

Sin embargo, la cantante tiene su particular aversión por una comida que muchos califican como deliciosa: Los mariscos. A pesar de ser colombiana y de haber crecido en un país con extensas costas, la artista nunca ha desarrollado un gusto por los pescados, camarones, langostas y demás delicias marinas.

La razón de su desagrado parece estar relacionada con la textura y el sabor de estos alimentos. Karol G describe la textura como “gomosa” y el sabor como “demasiado fuerte”.

A pesar de su rechazo a los mariscos, la cantante no tiene problemas para disfrutar de otros platos y más si son colombianos, como la bandeja paisa, el ajiaco y el lechona tolimense. De hecho, en la misma entrevista con Juanpis González, se la vio devorando con gusto una presa de pollo.

“Yo no como nada de mar, nada que nade”, reveló en la entrevista en la que también aseguró que no es porque tenga algún tipo de alergia, sino porque realmente no le gusta.

Igualmente dijo “hay algo con la comida de mar y su olor en específico que no me deja comerlo”, finalizó diciendo sobre el tema.

Cabe destacar que en su visita a Colombia para dar sus conciertos en Bogotá, la paisa agotó venta de boletería en solo minutos y además, puso a cantar y bailar a cientos de personas que presenciaron su show del ‘Mañana será bonito tour’ en el estadio el Campín.