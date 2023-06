“Estaba paniqueada”: Sara de ‘El Desafío’ niega haberse rendido en la competencia

A través de Caracol Televisión es posible ver todas las noches El Desafío: the box. El concurso pretende medir las capacidades físicas y mentales de los participantes con una serie de pruebas en las que, además, pueden obtener beneficios.

En el programa hay tres equipos que se encuentran en competencia: Alpha, Beta y Gamma. Cada uno de ellos debe convivir en una casa, por lo que el drama no hace falta en cada emisión del programa.

En el último capítulo se jugó el desafío a muerte, lo que quiere decir que un participante salió de la competencia. En esta ocasión la que abandonó el programa fue Sara, a quien le han criticado mucho la forma en la compitió.

Sara, integrante del equipo Beta, de ‘El Desafío: the box’, ha sido una de las participantes más controversiales por su desempeño. Fotografía por: Instagram

Sara dice que no se rindió en la prueba a muerte de ‘El Desafío’

La integrante de Beta se convirtió en una de las participantes más polémicas del reality. Su desempeño en la pista ha estado en boca de todos los que se encuentran en competencia. Incluso, llegó a tener algunos roces con su equipo por la forma en que ellos la percibían.

Ahora, Sara ha salido de la ciudad de las cajas y además, resultó ser la única mujer que, hasta el momento, no lograba llegar hasta la última fase de definición de la prueba. Esto provocó opiniones divididas entre los participantes y los televidentes.

Resulta que al comenzar la prueba las cuatro mujeres sentenciadas a muerte debían levantar una pesada escalera y aunque a todas les costó un poco, tres de ellas lo lograron. Sara fue la que no pudo pasar de la primera parte de la pista.

Esta acción le hizo pensar a sus compañeros dos cosas. La primera que estaba cansada del mal trato y lo duro y difícil que ha sido El Desafío para ella, por lo que se rindió y quería irse.

La segunda, que realmente la invadió su temor por hacerse un daño físico y por ello, no le fue posible bajar la escalera correctamente.

Ahora, fue la misma Sara la que le explicó a Caracol Televisión que fue lo que pasó por su mente en ese momento polémico:

“Se me salían las lágrimas y era porque sentía frustración, como tristeza de no haber podido iniciar la prueba porque, como he dicho, soy una persona que nunca se rinde y muchas personas lo van a tomar así”, comenzó diciendo.

“No, simplemente estaba paniqueada y no podía realizar lo que me hubiera gustado hacer en la prueba precisamente por el miedo, entonces también es una invitación para que no se dejen nublar por las emociones que tengan en el momento”, añadió.