“Estaré mejor”: Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, requirió transfusión de sangre

Los periodistas de la televisión colombiana se han ganado un lugar en el corazón de los televidentes. Aquellos que informan a diario a la audiencia han ganado una diversidad de seguidores que día a día se preguntan por sus carreras profesionales y su vida personal.

Este es el caso de Diego Guauque, periodista del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. Su historia sobre su lucha contra el cáncer ha logrado tocar los corazones de una diversidad de personas que lo admiran.

Guauque anunció a sus seguidores que padece de esta enfermedad desde hace dos meses, por lo que se entregó completamente al equipo médico que lo está atendiendo para luchar contra ella y así, ganarle la batalla.

El proceso que el periodista ha vivido a lo largo de estas semanas lo ha compartido con optimismo a sus seguidores a través de sus redes sociales oficiales. Esta vez, contó que no le fue posible someterse a su próxima quimioterapia pues debía hacerse un tratamiento previo.

Diego Guaque no pudo recibir quimioterapia y se sometió transfusión

A través de sus historias de Instagram, el periodista les informó a sus fanáticos que fue sometido a una transfusión de sangre para poder recibir adecuadamente las quimioterapias y poder erradicar las células cancerígenas.

“La semana pasada me iban a hacer quimioterapia, pero primero me hicieron unos exámenes de sangre y no salieron del todo bien, porque he perdido sangre o aparecieron bajitas las plaquetas, entonces el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes de la quimioterapia”, anunció Guauque.

Así mismo, el periodista contó que un amigo suyo que falleció llamado Thomas, le habló sobre dicho procedimiento y le dio ánimos. Antes de perder la batalla contra la leucemia, el pequeño le dijo a Guauque que ya le habían hecho este procedimiento y le dio esperanzas.

“Es la primera vez que me van a hacer esto, va a ser un procedimiento largo… ¿Ustedes recuerdan a Thomas?.. Dentro de las cositas que me alcanzó a contar me dijo que las transfusiones eran buenas, porque lo dejaban a uno más fuertes, con más ganas de comer”, afirmó el reportero.

Diego Guauque Fotografía por: Instagram @diego_reportero

En la mañana de este martes 28 de marzo Guauque compartió historias con imágenes de su transfusión, la cual, le realizaron en la Fundación Sante Fe y que tarda aproximadamente cuatro horas.

“Estoy feliz. Esto es vida. Estaré mucho mejor”, dijo Guaque durante la transfusión, quien finalizó agregando que después de esto ya podrá tener su sesión de quimioterapia y que será el próximo viernes.