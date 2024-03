Ni colombianos ni argentinos. Estas son las nacionalidades de los hijos de Falcao

Radamel Falcao García, considerado por muchos como el mejor jugador colombiano de la historia, ha mantenido una sólida relación amorosa con la artista argentina Lorelei Tarón, con quien ya ha tenido cinco hijos. Heaven, quien nació en julio de 2023, fue la última en integrar la numerosa familia de El Tigre.

En sus redes sociales Lorelei y Falcao dieron la bienvenida al nuevo bebé. “Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”.

Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes que surgen entre sus seguidores es sobre la nacionalidad de cada uno de sus hijos, ya que muchos de ellos nacieron mientras el delantero jugaba en diferentes ligas de Europa. Por ejemplo, en la actualidad Radamel Falcao defiende los colores del Rayo Vallecano, equipo español que le abrió sus puertas en 2021, después de haber jugado en el fútbol turco.

¿Cuál es la nacionalidad de los hijos de Falcao?

Radamel Falcao García tiene cinco hijos. La primera fue Dominique, quien nació el 13 de agosto de 2013 en Mónaco cuando jugaba para el AS Mónaco en la Ligue 1 de Francia. Posteriormente, llegó Desirée el 7 de febrero de 2015, y al igual que su hermana, comparte la nacionalidad Monegasca.

El 17 de agosto de 2017 llegó a la familia García Tarón la pequeña Annette, quien nació en Inglaterra. El 18 de septiembre de 2020 fue el turno para el primer hijo varón de Falcao, Jedebiah, que nació en Turquía. Por último, está la pequeña Heaven, que nació el 27 de julio, y su nacionalidad sería española.

A esto se suma que todos tendrían nacionalidad polaca debido a que Lorelei también la posee por su familia. En una historia de Instagram, la esposa del goleador colombiano, comentó sobre la nacionalidad de sus hijos, “ellas decidirán si quieren la argentina o la colombiana”.