Estatua de Shakira en Barranquilla tiene un error que pocos notaron, ¿es grave?

Shakira es una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos. Con una carrera que abarca más de 30 años, ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, ha ganado numerosos premios y llenado una diversidad de estadios.

Por lo anterior, la cantante ha sido homenajeada en una diversidad de ámbitos y ahora, ha sido descubierta una estatua que llevaba meses preparándose la para la colombiana.

Barranquilla rindió homenaje a su hija más famosa con una imponente escultura. La imagen de la artista, de más de 6 metros de altura, fue develada en el Gran Malecón del Río.

Estatua de Shakira fue develada en Barranquilla y sus padres estuvieron presentes. Fotografía por: Instagram Shakira | Edición Revista Vea

El monumento, realizado en cobre, la representa en pose de baile, con los brazos extendidos y la cabeza erguida. La obra fue creada por el artista plástico Yino Márquez y es un símbolo del orgullo de los barranquilleros por su artista más internacional.

A pesar de todo ello, algunas personas notaron un error en la placa que está junto a la estatua. ¿De qué se trata? Acá te contamos.

¿Qué pasó con la estatua de Shakira en Barranquilla?

Los fanáticos de la barranquillera descubrieron un error ortográfico en el nombre del artista que esculpió la estatua de la cantante, Yino Márquez. El error, que consiste en la sustitución de la letra “zeta” por la letra “ese” en la palabra “Márquez”, ha causado revuelo en Colombia y el mundo.

En la placa conmemorativa el nombre de Yino aparece dos veces. En una de ellas, su apellido está escrito con la letra “ese” en lugar de la letra “zeta”, como es correcto. Este desacierto, que algunos han considerado menor, ha cobrado relevancia porque la placa es un aviso que muchos turistas leerán.

En una entrevista con Blu Radio, Márquez dijo que la administración distrital de Barranquilla le informó del error ortográfico en su apellido, pero que él no le da importancia, ya que la obra es un homenaje a Shakira que será disfrutado por los barranquilleros.

“Yo lo vi un día antes y el mismo alcalde me dijo que tranquilo, que eso se va a corregir sin problema y sí, yo veo que no hay ningún problema en eso. Será corregirlo y ya, no pasa nada”, expresó el artista a la emisora.