Estefanía Borge casi se quiebra hablando de su vida: “Dejé de ver a mi hija”

Estefanía Borge, actriz reconocida a nivel nacional por sus papeles protagónicos en telenovelas como La Saga, Mesa para tres y El Joe: La Leyenda, entre otras producciones, ha hecho algunas revelaciones de salud que dejaron preocupados a sus seguidores.

A través de las redes sociales Borge se ha caracterizado por su estilo de vida saludable y disciplinado. De hecho, sus rutinas de ejercicio y sus recetas se han popularizado entre aquellos que prefieren una vida fitness.

¿Qué le pasó a Estefanía Borge?

A pesar de que Borge ha compartido detalles de su vida en redes, hay varias cosas que puntualmente sus seguidores no conocían y que en entrevista con Laura Acuña las dijo.

Durante una entrevista en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’, la actriz habló de lo que tuvo que hacer cuando su primera hija, Sofía, estaba pequeña y ella tenía que trabajar largas horas en la novela ‘La saga, negocios de familia’.

Contó que, teniendo en cuenta que trabajaba de domingo a domingo, Borge contó con el apoyo de su abuela para cuidar a su pequeña.

En la entrevista, la cartagenera también contó que una de las etapas que más recuerda y que la marcó fue cuando un compañero con el que trabajaba en la novela, le dijo que al menos por seis meses estaría sin trabajo, algo que a ella le asustó mucho.

“Hay un reto que nunca olvidaré en mi vida y que creo que casi nadie sabe. Se me quebró la voz”, empezó diciendo. “Yo estaba haciendo una novela que se llamaba ‘La saga: negocios de familia’, cuando se acabó la grabación de esa novela que fue titánica porque viajábamos por todo el país, la persona que viajaba conmigo me dijo ‘Estefi, yo creo que no va a habar trabajo como hasta dentro de 6 meses que vuelven a hacer casting para las siguientes producciones y yo dije ´¿Yo qué voy a hacer, con qué le voy a dar de comer a mi hija?’”, señaló.

A continuación, Borge reveló que su mamá siempre ha vivido en Estados Unidos y que decidió acudir a ella para decirle que había tomado la decisión de irse para allá, pues necesitaba ingresos: “Yo le dije, ábrete un sofá en la sala de tu casa y yo miro qué hago ¿tu me ayudas? (...) cuando llegué a EE. UU., su esposo construía apartamentos y mi mamá me dijo ‘tu vas a limpiar los apartamentos antes de entregarlos y yo le dije ‘dale’”.

En su relato, la actriz contó “chicos yo limpiaba apartamentos, todos los días. Eran más o menos cuatro apartamentos diarios y dependía de mí cuánto me demoraba en limpiarlos. Yo tenía el número en mi cabeza de cuánto debía mandar a Colombia para que Sofía pudiera estar en el jardín, para que le hagan el mercado, etc. Y pues, durante cuatro meses limpié apartamentos en Estados Unidos”.

También dijo que se había encontrado una persona colombiana que le había dado trabajo promocionando un ron: “En la mañana trabajaba limpiando apartamentos y en la noche trabajaba en los clubes promocionando un ron venezolano”.

Adicional, Estefanía Borge destacó que en ese periodo tuvo que pasar todos esos meses sin ver a su hija y su única manera de comunicarse con ella era por teléfono, un recuerdo que la llenó de nostalgia, pues hacía mucho no recordaba esa etapa de su vida: “Dejé de ver a Sofi esos cuatro meses, me dan ganas de llorar. Pero todo valió la pena, uno en la vida tiene que hechar pa’ lante”.

A pesar de que ella ya era famosa y había salido en televisión, el trabajo del actor depende mucho de los proyectos, por lo que varios, al igual que ella deben conseguir otros trabajos, por lo que para concluir la historia dijo que si tuviera que volver a hacerlo “lo repetiría”.