Estefanía Borge estuvo al borde de la muerte debido a una grave enfermedad

Estefanía Borge, actriz reconocida a nivel nacional por sus papeles protagónicos en telenovelas como La Saga, Mesa para tres y El Joe: La Leyenda, entre otras producciones, ha hecho algunas revelaciones de salud que dejaron preocupados a sus seguidores.

A través de las redes sociales Borge se ha caracterizado por su estilo de vida saludable y disciplinado. De hecho, sus rutinas de ejercicio y sus recetas se han popularizado entre aquellos que prefieren una vida fitness.

Puedes leer: ¡Luis Miguel vuelve! El cantante anunció su regreso a los escenarios

A pesar de lo anterior, lo que muchos fanáticos no sabían es que ha definido muchos aspectos y rutinas de su vida porque su salud se lo pedía. Incluso, en una entrevista con el programa Lo Sé Todo, habló sobre un grave problema por el que pasó que casi le cuesta la vida.

Estefanía Borge estuvo al borde de la muerte

En la entrevista, la actriz indicó que sufrió de una enfermedad que se llama amorfa esclerodermia, esta consiste en la acumulación de tejido fibroso en la piel y en otras partes del cuerpo. También, daña las células que recubren las paredes de algunas arterias.

Al tener esta afección, Borge indicó que su cuerpo no tenía la capacidad de producir colágeno, sino que lo absorbía, lo que le generaba problemas en el sistema inmunológico y parálisis en todo el cuerpo.

Debido al diagnóstico, expertos en salud le dijeron a Estefanía que le quedaba máximo un año de vida. Sin embargo, gracias a la tenacidad de la actriz logró superar la afección, sobre todo, porque sabía que debía cuidar a su hija.

Lee también: Chris Evans comparte fotos junto a su novia Alba Baptista y sus fanáticas colapsan

“Morirme no era una posibilidad para mí, debía estar para mi hija Sofía, inicié tratamiento por unos años, pero este no funcionó mucho. Me hacía sentir peor. Empecé un viaje interior que me condujo al encuentro conmigo misma, cambié sin querer queriendo a una alimentación sana, con rutinas de ejercicio y meditación que me ayudaron a recuperar mi vitalidad”, dijo.

“Aprendí que la comida, las actividades, la compañía y los pensamientos te pueden llevar a una sanación absoluta. Puedo dar testimonio de esto, estoy totalmente curada”, añadió.

Daniela Álvarez se confesó sobre una nueva enfermedad que padece

En sus historias, Daniela Álvarez habló de cómo le quedó la cara luego de realizarse un procedimiento estético con el que busca dar fin a unas manchas que le aparecieron en la piel.

La también presentadora empezó contando que se encontraba donde una amiga y que quería mostrar una de las manchas que presenta en su rostro.

En el video parecía que no estaba usando ningún filtro y recordó que tiempo atrás se hizo una depilación con hilos y luego estuvo de vacaciones, visitando la playa y disfrutando del sol, pero esto dejó algunas consecuencias negativas en su cara, pues quedó muy sensible y le aparecieron varias manchas.

Puedes leer: Daniel Arenas aclaró rumores con Daniela Álvarez y el supuesto fin de su relación

La pigmentación apareció en el área de bigote, todo porque ella no se supo cuidar, entonces recurrió al esteticista para que le ayudaran con esta situación.

Pero eso no fue todo, resulta que Álvarez también sufre de vitíligo y tiene una mancha clara en uno de sus ojos, pero debido al estrés, según contó ella, el año pasado se fue agrandando.