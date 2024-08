Esto es lo que gana Aura Cristina Geithner trabajando en OnlyFans: es un platal

Aura Cristina Geithner es una reconocida actriz, cantante y modelo colombiana, famosa por su carrera en la televisión y el cine de Colombia y México. Nació el 9 de marzo de 1967 en Bogotá.

Desde joven, Geithner mostró interés por las artes escénicas, lo que la llevó a estudiar actuación en México, donde comenzó a construir su carrera en el mundo del entretenimiento.

La actriz se ha destacado en telenovelas como La Potra Zaina, La sombra del deseo, y La rosa de los vientos, que la catapultaron a la fama tanto en Colombia como en otros países de América Latina. Su carisma, belleza y talento la convirtieron en una de las actrices más queridas y admiradas en la región.

Además de su trabajo en televisión, Aura Cristina incursionó también en la música, lanzando varios sencillos que le permitieron explorar su faceta como cantante. A lo largo de su carrera, ha mantenido una presencia constante en los medios de comunicación, siendo una figura pública que ha sabido adaptarse a los cambios de la industria del entretenimiento.

¿Cómo llegó Aura Cristina Geithner a OnlyFans?

Ejemplo de esa adaptación es su presencia ahora en OnlyFans. Geithner decidió dar un giro a su carrera debido a la crisis económica que enfrentó durante la pandemia, lo que la llevó a explorar nuevas oportunidades y esta plataforma para adultos fue una de las más atractivas.

En una entrevista para el programa Los Informantes del canal Caracol, Geithner compartió detalles sobre su incursión en OnlyFans, donde se dedica al modelaje erótico. La actriz fue enfática en aclarar que su contenido no es pornográfico, ya que ha establecido ciertos límites en lo que muestra: “Yo no hago pornografía. OnlyFans es una plataforma que no tiene muchas restricciones (...) Si tú quieres ser una modelo explícita lo puedes hacer, yo no”.

La decisión de unirse a OnlyFans surgió cuando un empresario le propuso la idea: “me dijo una cosa que me dio tranquilidad. Dijo, ‘no te preocupes, los límites los pones tú’”, narró Geithner. A partir de ese momento, comenzó a generar contenido erótico en la plataforma, dirigiéndose a una comunidad de 1600 personas, en su mayoría hombres entre 25 y 45 años.

¿Cuánto gana Aura Cristina Geithner en OnlyFans?

Además del contenido visual, la colombiana ha aprovechado su éxito en OnlyFans para diversificar sus ingresos mediante la venta de ropa interior usada, perfumada y personalizada con una dedicatoria y una foto.

Los precios de estos artículos oscilan entre los 40 y 150 dólares, dependiendo del país de envío. “Quiero aclarar una cosa, estas tangas son limpias, perfumadas, van con una dedicatoria mía y una foto. Todo muy lindo. Cuestan 40 dólares y en el exterior unos 150 dólares”, detalló.

En cuanto a sus ingresos, aunque la actriz no reveló cifras exactas, destacó que ha logrado triplicar e incluso cuadruplicar sus ganancias en comparación con su época de actuación. “Gano tres veces más de lo que ganaba en mi época de actuación. Tres, cuatro veces más”, resaltó Geithner durante la entrevista.

Este cambio de rumbo ha permitido a Aura Cristina Geithner mantenerse relevante en el mundo del entretenimiento y alcanzar una estabilidad financiera que no encontraba en su carrera anterior.

*Contenido generado con asistencia de la IA.