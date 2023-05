“Esto es un sueño”: Maluma sorprendió en redes con su nuevo y costoso carro

Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila de Maluma, es uno de los cantantes más reconocidos de la música urbana a nivel mundial. El éxito del artista ha sido tal, que ha logrado llegar a escenarios internacionales y lograr sold out en sus presentaciones.

Por lo anterior, el colombiano ha acumulado millones de fanáticos que diariamente están atentos a los proyectos profesionales del antioqueño y a lo que sucede en su vida personal.

Ahora, el cantante se ha vuelto viral tras mostrar a través de sus redes sociales un excéntrico regalo que recibió de una de las automotrices más famosos, lujosas y costosas del mundo.

El nuevo carro de Maluma

Como un niño, Maluma presumió su nuevo juguete. El cantante mostró a través de su cuenta oficial de TikTok un regalo que recibió de Ferrari. Al principio, el artista pensó que se trataba de una broma y luego, puedo comprobar con sus propios ojos que el carro se encontraba allí.

La sorpresa venía con una tela roja encima y, poco a poco, destapó el vehículo modelo Ferrari F8 Tributo de color morado, el cual, está valorado aproximadamente en 1.800 millones de pesos colombianos.

El compositor se vio bastante emocionado por descubrir la llegada de su nuevo carro. Acompañado del video, Maluma dejó un mensaje a sus seguidores:

“Yo me levanté hoy y dije: me voy a dejar sorprender de la vida, vamos a ver la vida qué me trae hoy… No no quiero salir, tengo nervios, téngame el celular”, dijo.

“Lo más importante es que esta situación tiene que ser de motivación pa todo el que me está viendo, hi…, que los sueños sí se hacen realidad. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio, pero vamos a seguir soñando porque esto es solo el principio”, agregó.

Finalmente, concluyó: “Gracias Dios mío, a todo el equipo de Ferrari, esto es un sueño, de verdad. Esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Y a todos mis fanáticos, hij… esto es pa ustedes, porque los sueños sí se hacen realidad”.

La publicación de Maluma ya cuenta con más de 300 mil ‘me gusta’ y más de 3 mil comentarios entre los que se puede leer: “Si eso es pa’ nosotros préstamelo un día”, “Qué color más increíble”, “Que buena nave”, “Que lo disfrutes”, y “Fabuloso una belleza”.